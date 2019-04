Rajoy ve "muy razonable" la decisión del PSOE y augura un "gran futuro"

El jefe del Ejecutivo en funciones, Mariano Rajoy, se ha pronunciado sobre la decisión de los socialistas que le permitirá volver a ser investido presidente del Gobierno. Según Rajoy, "la unidad de España. la soberanía nacional y la igualdad de los españoles son las piedras angulares e innegociables de nuestra convivencia democracia. De todo lo demás se puede hablar y se puede acordar", ha afirmado en el transcurso de un desayuno informativo.

Rajoy también ha transmitido un mensaje tranquilizador a los ciudadanos de Cataluña afirmando que "pueden estar seguros y tranquilos". En su presentación del líder del PP catalán, Xavier García Albiol, Rajoy ha dicho: "Confiamos en que muy pronto España va a tener un Gobierno en plenitud de funciones que va a velar por sus intereses y bienestar", así como "un gobierno que va a cumplir y a hacer cumplir la ley", aseguraba.

Sobre el acuerdo del comité federal del PSOE de abstenerse en la investidura, Mariano Rajoy ha asegurado que "se pone en el lugar del otro" y ha dicho que ha leído la resolución que ayer aprobó el PSOE, en la que según ha dicho hay "cosas que son buenas" y "sobre las que se puede hablar".

Rajoy ha augurado "un gran futuro por delante" para España y ha señalado que "ayer hubo una decisión importante", en alusión a la tomada por el Comité Federal del PSOE. No obstante, no ha querido "entrar en detalles" por no considerarlo oportuno hacerlo hoy, y ha añadido que ya lo hará "en el Parlamento", aludiendo de forma implícita a su debate de investidura.