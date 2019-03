Rajoy acusa a Zapatero de frenar el crecimiento de España

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró hoy que entre 2003 y 2009 la renta per cápita española ha aumentado dos puntos porcentuales respecto a Alemania, seis en comparación con Francia, ocho con Italia y nueve con el Reino Unido.

Así respondió Zapatero en el Congreso de los Diputados al líder del PP, Mariano Rajoy, quien le preguntó cuál es la razón por la que los niveles de bienestar y riqueza de España se alejan de los alcanzados por los países más desarrollados de la UE. Según Zapatero, la renta per cápita española ha aumentado un 13 % (unos 2.700 euros) desde a 2003 a 2009.

Si todos estos datos no suponen mejorar y acercarse a la renta per cápita de los socios europeos que "venga Dios y lo vea", sostuvo el presidente del Gobierno. No opinó lo mismo Rajoy, quien afirmó que el nivel de convergencia con la UE era en 1995 del 79 %, en 2004 del 89 % y hoy se sitúa en el 91,5 %.

Esto supone que entre 1996 y 2004, años en los que gobernó el PP, se ganaron diez puntos de convergencia real, mientras que con el PSOE sólo se han logrado dos puntos en siete años, explicó Rajoy.

Además, destacó que lo más preocupante son los niveles de bienestar que se han perdido durante 2008, 2009 y 2010, y la previsión que hace la Comisión Europea para 2011, "que nos aleja aún más" de los socios europeos. Para Rajoy, lo que necesita España es credibilidad dentro y fuera del país, algo que, dijo, es imposible conseguir con Zapatero.

El presidente del Gobierno le contestó que todos sus argumentos acaban con la misma conclusión, "la falta de credibilidad y la culpa es de Zapatero", por lo que le aconsejó que ahorre palabras en sus intervenciones