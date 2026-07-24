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Incendios forestales

El Gobierno considera que los medios antiincendios son "suficientes" pese a la falta de hidroaviones

Hace dos meses, Pedro Sánchez prometió incorporar una flota de 15 aviones anfibios a la lucha contra los incendios. Esos hidroaviones siguen sin estar disponibles y el ministro del Interior resta importancia a esta circunstancia.

Imagen de dos hidroaviones

gob | Europa Press

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Alba Gutiérrez
Publicado:

"Hay todo un país preparado para actuar". Esas palabras son las que pronunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 21 de mayo desde la Base Aérea de Torrejón de Ardoz durante la presentación de la campaña de lucha contra los incendios forestales de 2026.

En ese acto, aseguró que su Ejecutivo había trabajado poniendo "todos los medios al alcance" para "que no volviera a suceder" lo ocurrido el año pasado, cuando el fuego quemó unas 355.000 hectáreas.

En aquel momento, Sánchez puso el foco en reforzar los recursos aéreos. Anunció una flota de 15 aviones anfibios, con el nuevo kit apagafuegos para aeronaves A400M de Airbus, además de cuatro nuevos helicópteros Chinook y dos Cougar. Con esa flota, el jefe del Ejecutivo aseguraba que se trataba del "mayor despliegue del Estado para una campaña antiincendios".

Sin embargo, dos meses después de ese anuncio, la realidad es muy distinta. Esos 15 aviones siguen sin estar disponible para llevar a cabo las tareas de extinción porque no se les ha instalado el 'kit' antiincendios, tal y como se pactó hace meses con la compañía aeronáutica.

Fernando Grande-Marlaska: "Tenemos los medios necesarios y precisos aéreos y terrestres"

Desde el Gobierno, restan importancia a esta circunstancia. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que "tenemos los medios necesarios y precisos aéreos y terrestres".

Así lo ha detallado desde el municipio de Cenicientos, Madrid, uno de los municipios afectados por los incendios. Desde allí, ha declarado que "el Gobierno decidió elevar a nivel 3 de emergencia nacional por las características agresivas de los incendios".

Según Marlaska, la prioridad ahora es la "gestión y poner lo mejor" de cada una de las administraciones, incluyendo el Mecanismo Europeo de Protección Civil para medios complementarios de otros países debido a que las previsiones son adversas y ha asegurado que "hoy es un día crítico".

Por el momento, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha desplegado seis aviones anfibios y cuatro de ellos se centran en el incendio de los términos municipales de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y en la provincia de Ávila.

Esos 15 aviones, que aún siguen a la espera, son naves de tipo militar A4000M, propiedad del Ejército del Aire. Se trata de un modelo versátil que puede utilizarse para el transporte de tropas, de mercancías, para el lanzamiento de paracaidistas, como gasolinera aérea o como guardacostas.

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