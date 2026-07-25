Sánchez señala que se abre una ventana de oportunidad contra el incendio de Madrid y Ávila aunque la situación es compleja

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado este sábado la zona afectada por los incendios que asolan la Comunidad de Madrid y que han dejado ya al menos 45.000 personas evacuadas o confinadas.

Sánchez ha visitado el puesto de mando avanzado situado en la localidad de Cenicientos, donde ha asistido a la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (Cecod), en la que se ha evaluado la evolución de los fuegos.

También ha estado compañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y por el delegado del Gobierno, Francisco Martín.

El presidente ha anunciado que los incendios de la Comunidad de Madrid y Ávila empezarán a tratarse como uno solo y se unificará el mando de la emergencia de aquí en adelante.

En esa mismaa línea, ha advertido este sábado de que la situación por los incendios forestales en Madrid y Ávila "sigue siendo compleja", aunque ha subrayado que existe una "ventana de oportunidad" durante este fin de semana para avanzar en las labores de extinción.

"La situación sigue siendo compleja y los expertos nos dicen que vamos a tener unas horas complejas porque las temperaturas han bajado, pero no sabemos exactamente cuál va a ser la evolución de los vientos, su intensidad o si se van a producir o no tormentas secas como consecuencia de estos incendios. Pero lo que sí que tenemos es una ventana de oportunidad", ha asegurado Sánchez.

Medios desde Grecia e Italia

Según ha indicado, una decena de comunidades autónomas están aportando efectivos y se espera la llegada de medios de Grecia e Italia, además de más de un centenar de militares del Ejército de Portugal desplazados a Ávila.

El presidente ha pedido a la ciudadanía que siga en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y ha recalcado que la prioridad de los dispositivos es "salvaguardar vidas" y proteger los núcleos de población afectados, así como atender a las personas evacuadas y confinadas.

Por su lado, el general jefe de la Unidad Militar de Emergencias, Francisco Javier Marcos, ha explicado que la decisión de unificar el mando ha sido suya y que la ha tomado para tratar la gestión de estos fuegos de manera conjunta y "ganar tiempo".

Los incendios forestales han quemado más de 131.000 hectáreas

Los 32 grandes incendios forestales registrados en España en lo que va de año han afectado a 131.113 hectáreas, según la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

Estas cifras se comparan con las 24.133 hectáreas afectadas y los siete grandes incendios en el mismo periodo de 2025.

La ministra ha informado de estas cifras en la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD) para luchar contra los fuegos de Madrid y Ávila, encabezada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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