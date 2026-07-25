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INCENDIOS FORESTALES

Sánchez señala que se abre una ventana de oportunidad contra el incendio de Madrid y Ávila aunque la situación es compleja

El presidente del Gobierno ha advertido este sábado de que la situación por los incendios forestales en Madrid y Ávila "sigue siendo compleja".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez comparece desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) ubicado en la localidad madrileña de Cenicientos, este sábado

Pedro Sánchez comparece desde el Puesto de Mando Avanzado de Cenicientos, en streaming | EFE

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado este sábado la zona afectada por los incendios que asolan la Comunidad de Madrid y que han dejado ya al menos 45.000 personas evacuadas o confinadas.

Sánchez ha visitado el puesto de mando avanzado situado en la localidad de Cenicientos, donde ha asistido a la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (Cecod), en la que se ha evaluado la evolución de los fuegos.

También ha estado compañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y por el delegado del Gobierno, Francisco Martín.

El presidente ha anunciado que los incendios de la Comunidad de Madrid y Ávila empezarán a tratarse como uno solo y se unificará el mando de la emergencia de aquí en adelante.

En esa mismaa línea, ha advertido este sábado de que la situación por los incendios forestales en Madrid y Ávila "sigue siendo compleja", aunque ha subrayado que existe una "ventana de oportunidad" durante este fin de semana para avanzar en las labores de extinción.

"La situación sigue siendo compleja y los expertos nos dicen que vamos a tener unas horas complejas porque las temperaturas han bajado, pero no sabemos exactamente cuál va a ser la evolución de los vientos, su intensidad o si se van a producir o no tormentas secas como consecuencia de estos incendios. Pero lo que sí que tenemos es una ventana de oportunidad", ha asegurado Sánchez.

Medios desde Grecia e Italia

Según ha indicado, una decena de comunidades autónomas están aportando efectivos y se espera la llegada de medios de Grecia e Italia, además de más de un centenar de militares del Ejército de Portugal desplazados a Ávila.

El presidente ha pedido a la ciudadanía que siga en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y ha recalcado que la prioridad de los dispositivos es "salvaguardar vidas" y proteger los núcleos de población afectados, así como atender a las personas evacuadas y confinadas.

Por su lado, el general jefe de la Unidad Militar de Emergencias, Francisco Javier Marcos, ha explicado que la decisión de unificar el mando ha sido suya y que la ha tomado para tratar la gestión de estos fuegos de manera conjunta y "ganar tiempo".

Los incendios forestales han quemado más de 131.000 hectáreas

Los 32 grandes incendios forestales registrados en España en lo que va de año han afectado a 131.113 hectáreas, según la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

Estas cifras se comparan con las 24.133 hectáreas afectadas y los siete grandes incendios en el mismo periodo de 2025.

La ministra ha informado de estas cifras en la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD) para luchar contra los fuegos de Madrid y Ávila, encabezada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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