Dimiten el presidente y el CEO de Plus Ultra, investigados por el préstamo a la aerolínea

El presidente de Plus Ultra Líneas Aéreas, Julio Martínez Sola, y el consejero delegado de la compañía, Roberto Roselli, han dimitido de sus cargos mientras continúan investigados por el préstamo público recibido por la aerolínea durante la pandemia. La información ha sido confirmada a EFE por fuentes cercanas a los accionistas de la empresa.

El nuevo presidente ejecutivo será el accionista minoritario Hugo Castaño, que asumirá las funciones que hasta ahora desempeñaban ambos directivos. No obstante, su nombramiento deberá contar con el visto bueno de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), ya que Plus Ultra continúa siendo una empresa "supervisada" como consecuencia del préstamo público recibido.

Investigación judicial

Las dimisiones llegan meses después de que Martínez Sola y Roselli fueran detenidos en diciembre de 2025 por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), en una operación impulsada por la Fiscalía Anticorrupción. Ambos quedaron posteriormente en libertad y continúan siendo investigados en el procedimiento que instruye la Audiencia Nacional.

En el marco de esa causa, los dos exdirectivos han presentado escritos en los que reconocen que la aerolínea suscribió un contrato con una empresa de Julio Martínez Martínez para retribuir las labores de "acompañamiento" en la tramitación del préstamo.

Pagos vinculados al rescate

Según expone Martínez Sola en su escrito, Plus Ultra abonó el 1 % de los 53 millones de euros obtenidos, es decir, 530.000 euros, mediante pagos a tres sociedades vinculadas a Martínez Martínez: Análisis Relevante S.L., Voli Analítica S.L. e IOT Domotic Europe.

Asimismo, señala que la firma del contrato con la sociedad Idella Consulenza, propiedad de Martínez Martínez, vinculaba "directamente la remuneración al resultado del procedimiento ante la SEPI", fijando una retribución equivalente al 1 % del importe concedido, más IVA.

El escrito añade que la cantidad abonada a las tres sociedades, "junto con otros pagos en especie que se le reconocieron como efectuados a Julio Martínez Martínez por los numerosísimos vuelos en clase 'business' que solicitó y no pagó (hasta un total de 46), arrojan la suma total de 530.000 euros, es decir, un 1 % de los 53 millones".

Martínez Sola también detalla el reparto de esos pagos: "El citado 1 % por el rescate se desglosó en los siguientes pagos efectuados a las distintas empresas controladas por Martínez Martínez, abonándose 249.000 euros a Análisis Relevante SL, 98.617,53 euros a Voli Analítica SL, 110.799,47 a IOT Domotic Europe SL".

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