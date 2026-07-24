El juez Calama rechaza anular la investigación a Zapatero tras solicitarlo fuera de plazo

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado anular su investigación a José Luis Rodríguez Zapatero por su posible liderazgo de una red de influencias en la aerolínea Plus Ultra, tras considerar que el expresidente del Gobierno presentó la solicitud fuera de plazo.

La defensa de Zapatero denunció la vulneración de varios derechos fundamentales y pidió la anulación de la causa de varias resoluciones, como los registros a su oficina, en un escrito que, según el juez, se presentó fuera de los 20 días que concede la ley desde que tuvo acceso al procedimiento.

Entre las doce resoluciones que solicitaba excluir del procedimiento se encontraban las de entrada y registro en el despacho del expresidente del Gobierno, donde fueron halladas un centenar de joyas en una caja fuerte, y la de la apertura de la pieza separada para investigar el origen de esas joyas, que han sido tasadas de forma preliminar en 1,3 millones de euros.

El auto al que ha tenido acceso Antena 3 Noticias indica que, según el artículo 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el plazo previsto para proponer un incidente de nulidad es de 20 días, que empieza desde el instante en que el afectado tiene conocimiento efectivo del acto que vulnera el derecho fundamental.

Ese conocimiento, el juez agrega que "no se identifica con valoraciones subjetivas ni con la conveniencia estratégica de la impugnación, sino con el acceso real y suficiente al contenido de la actuación: puesta de manifiesto de las diligencias, entrega de copia, consulta del expediente o cualquier acto que permita conocer la existencia y alcance de la lesión", sostiene.

Zapatero defiende su inocencia

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero rompió ayer su silencio desde que comenzó la investigación este jueves en una entrevista en Televisión Española (TVE) para responder a las informaciones que le relacionan con el denominado caso Plus Ultra y con las acusaciones sobre la supuesta recepción de las joyas encontradas en su despacho.

El expresidente aseguró que toda su actividad ha sido "completamente legal", a la vez que ha expresado su incredulidad con respecto a la investigación y considera que supone atentar contra el derecho bancario y de privacidad. Además, afirma que ese impacto debería tener "consecuencias".

"Toda mi actividad ha sido completamente legal como consultor. Todos mis ingresos de 5 años se integran en el expediente, no sé con qué amparo. Esto afecta al derecho bancario y de la privacidad. También se incorporan mis agendas de 2 años completos, 600 actividades, muchas personas afectadas, chats de intimidad, de salud... creo que esto no ha pasado nunca. El impacto es extraordinario, mi vida de 2 años está ya para siempre ahí. Esto tendrá que tener algunas consecuencias. Esto ha permitido un juicio paralelo, aunque no juzgo intenciones. Pero es un problema muy serio", declaraba Zapatero el pasado jueves.

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