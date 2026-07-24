Ayuso carga contra el delegado del Gobierno en Madrid: "El primer mamarracho que se ponga en medio a calentar el ambiente, allá él"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha protagonizado un nuevo enfrentamiento con el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, en plena crisis provocada por los incendios que afectan a varias comunidades autónomas.

La polémica comenzó después de que el Ejecutivo madrileño solicitara al Gobierno la declaración de la situación operativa de nivel 3 de emergencia, al considerar que la gravedad de los incendios y las adversas previsiones meteorológicas hacían necesario reforzar los medios nacionales e incluso internacionales.

Una solicitud que llegó de manos de Isabel Díaz Ayuso a través de su cuenta de X, donde reconocía que "en Madrid tenemos miles de evacuados e incendios fuera de capacidad de extinción", y en el que advertía de las dificultades a las que se iban a enfrentar hoy los profesionales para poder extinguir el incendio. "Nuestros efectivos junto con la UME están jugándose la vida para salvar vidas y bienes".

"Una cosa muy seria como para resolverla con un tuit"

Tras la petición, Francisco Martín cuestionó la forma en la que se había trasladado la solicitud, asegurando que se trataba de "una cosa muy seria como para resolverla en una carta de tres párrafos para poder poner un tuit".

Las palabras del delegado del Gobierno no han tardado en recibir respuesta por parte de Ayuso. Durante una atención a los medios, la presidenta regional ha criticado esas declaraciones y ha afirmado: "El primer mamarracho que se ponga en medio a calentar el ambiente, allá él. Buscamos la colaboración de todos; luego ya volveremos a la misma refriega de siempre".

Ayuso insiste en que la prioridad en estos momentos debe ser hacer frente a la emergencia y proteger a la población afectada. "Lo que estamos haciendo es conforme a la ley. La prioridad es salvar vidas y dejarnos de estupideces. Salvar casas, historias y propiedades de miles de familias que viven una catástrofe de esta magnitud", asegura.

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