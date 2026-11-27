La resaca del debate a cuatro entre los candidatos a la presidencia del Gobierno de Vox, PP, PSOE y Frente Amplio nos permite poner hoy el foco en esas curiosidades que durante el encuentro pudieron pasar desapercibidas o que quizá no llegaron a verse.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegó al recinto entre pitidos y abucheos de "¡A la cárcel!", entre otros gritos. Una vez dentro, pudimos apreciar que todos los candidatos estaban rodeados de varias personas junto a sus atriles antes de comenzar el debate. Eran sus asesores, que ultimaban los preparativos. Sin embargo, junto a Feijóo solo vimos a una única mujer.

Pocos se dieron cuenta de que desde la fotografía inicial ya se intuía algo de lo que ocurriría después. Santiago Abascal, líder de Vox, guardaba las distancias con Sánchez, y eso mismo se repitió durante el debate, con un constante cruce de ataques entre ambos.

La vestimenta elegida por los candidatos

La manera de vestir que escogieron los candidatos también podía transmitir mensajes. Sánchez arriesgó más en el cara a cara anterior que en este último, donde apostó por un traje azul. Sin embargo, el detalle más significativo estaba en la corbata, que le regaló el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En la solapa, además, llevaba un pin de la Agenda 2030.

A Ada Colau, líder de Frente Amplio, también la vimos con una chapa en su chaqueta, en este caso con la bandera LGTBIQ+.

Feijóo optó por una imagen más corporativa, con traje y corbata azul. Una apuesta que no siguió Abascal, que, aunque también eligió el azul marino, no lo hizo en sintonía con los colores habituales de su partido.

Lapsus varios y expresiones juveniles

Durante el debate también se pudieron ver algunos lapsus, como el de Ada Colau al llamar a Abascal "Ábalos", o expresiones de jerga juvenil, como el "amiga date cuenta" del candidato popular. Y las confusiones con los nombres no fueron cosa solo de Colau. Entre los candidatos hubo varios errores a la hora de dirigirse unos a otros, mezclando sus nombres.

Un debate lleno de momentos destacados en el que incluso hubo espacio para el fútbol. De hecho, el presidente del Gobierno reconoció ser del Atlético de Madrid en medio de una de sus intervenciones.

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