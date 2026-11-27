Uno de los momentos más comentados del debate a cuatro ha sido cuando Alberto Núñez Feijóo le ha dicho a Ada Colau que cuando Pedro Sánchez se marchó de Paiporta en el 2024 tras la DANA de Valencia, ella estaba "calladita".

Para Pedro Sánchez y Ada Colau, este ha sido un apunte "machista" y así han insistido en sus reacciones en sus sedes al terminar el debate. Sin embargo, el director de 'La Razón' no lo ve del mismo modo: "Si sirve para que Ada Colau se ponga satisfecha y contenta con esto, perfecto. Hay que conocer lo maleducada que es, cómo miente y cómo manipula. La condición de la mujer frente al hombre durante siglos ha sido un problema y ha sido marginada, pero ahora supone que en un debate no puedes decir nada".

Marhuenda interpreta que estas palabras en el centroderecha no van a tener impacto porque "Abascal está harto de que le llamen machista y lleva de número dos a una mujer; y Garriga no es precisamente ario". De este modo, retomó lo ocurrido en el debate para recalcar que "el calladita es calladita" y "no hay que sacarlo de contexto". "Se lo podía haber dicho también a un hombre", zanjó.