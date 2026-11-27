¿Qué hará Pedro Sánchez si pierde las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y no consigue formar Gobierno? Es una de las incógnitas que ha dejado el debate electoral a cuatro celebrado este jueves. El presidente del Gobierno ha evitado responder al desafío lanzado por Alberto Núñez Feijóo, que le ha instado a dimitir, abandonar su escaño y renunciar al aforamiento si pierde los comicios. Una cuestión que la periodista Pilar Velasco ha analizado durante el programa especial de Antena 3 Noticias, donde ha advertido de la incertidumbre que rodea al futuro político del líder socialista.

"Yo creo que pueden pasar las dos cosas porque Sánchez en esto es ciertamente impredecible"

"Si no supimos cuándo Sánchez iba a convocar elecciones, en este momento no sabemos si Sánchez seguirá en el caso de que pierda las elecciones y no pueda formar gobierno el lunes como secretario general del PSOE o no. Tampoco sabemos si va a seguir como diputado o no. Por más que preguntas en el entorno, no lo esclarece. Yo creo que pueden pasar las dos cosas porque Sánchez en esto es ciertamente impredecible", ha explicado Velasco.

Feijóo reta a Sánchez a dimitir si pierde las elecciones

Durante la recta final del debate, Alberto Núñez Feijóo ha emplazado al presidente del Gobierno a "asumir la responsabilidad" de una eventual derrota electoral. El candidato del PP le ha pedido que dimita, deje su acta de diputado y renuncie al aforamiento si no consigue imponerse en las urnas. "Yo sí", ha añadido el líder popular, comprometiéndose a actuar de esa manera en su propio caso.

"Si el PSOE consigue ser la lista más votada, un escenario que dan pocas encuestas pero que están peleando, le da cierta autoridad"

Sánchez, sin embargo, no ha respondido directamente al desafío, dejando abierta la incógnita sobre su continuidad al frente del PSOE y su futuro en el Congreso si no logra mantenerse en la Moncloa.

Pilar Velasco ha planteado diferentes escenarios en función de los resultados electorales. "¿Cuál podría ser un escenario plausible? Si el PSOE consigue ser la lista más votada, un escenario que dan pocas encuestas pero que están peleando, le da cierta autoridad. Sería la venganza al "usted no es la lista más votada, perdió las elecciones y está gobernando", ¿no?", ha reflexionado.

"Veríamos movimientos la semana que viene..."

La periodista considera que una derrota electoral podría desencadenar cambios dentro del Partido Socialista, especialmente si Sánchez no consigue formar Gobierno y tampoco logra que el PSOE sea la fuerza más votada: "Tiene que decidir Sánchez si sigue como diputado o si aguanta hasta las autonómicas de mayo. Pero va a haber movimientos en el PSOE si pierde las elecciones, es lo que pasa siempre en un partido cuando pierde el Gobierno. Si Sánchez no puede formar gobierno y además no es la lista más votada, no veremos los movimientos en mayo; los veremos la semana que viene seguramente", ha señalado.

Velasco ha apuntado así a la posibilidad de que las decisiones sobre el liderazgo socialista se precipiten inmediatamente después de las elecciones, sin esperar a las próximas citas autonómicas.

¿Restará Frente Amplio votos al PSOE tras el debate?

Otro de los asuntos abordados en el análisis ha sido el posible efecto electoral del debate a cuatro, especialmente en el espacio político situado a la izquierda del PSOE. Pilar Velasco considera que la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, podría salir reforzada de su participación y movilizar a un electorado que en otras circunstancias podría optar por los socialistas.

"¿A quién beneficia el debate? Al Frente Amplio de Ada Colau. Cuando el PSOE se dispara en las encuestas a los 140-130 escaños es porque absorbe todo ese voto. Veremos cómo cambia esto el debate, yo creo que este debate sí moviliza y activa al electorado del Frente Amplio, veremos si eso perjudica a la lista socialista", ha valorado.

A tres días de las elecciones generales, el futuro de Pedro Sánchez sigue siendo una de las grandes incógnitas políticas. Su silencio ante el desafío de Feijóo deja sin respuesta qué papel asumiría en el PSOE si no logra continuar al frente del Gobierno, una decisión que, según el análisis de Pilar Velasco, podría precipitar movimientos internos en el partido inmediatamente después del 29N.