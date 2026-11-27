Elecciones generales
Elecciones generales 2026: Diferencias entre voto en blanco y abstención
¿Es lo mismo abstenerse que no votar a ningún partido? ¿Tiene las mismas consecuencias en el recuento de las elecciones generales de este 29 de noviembre?
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Las elecciones generales del 29 de noviembre ya están aquí, y pese a que muchos ciudadanos ya han ejercido su derecho al voto en el pasado, hay muchas personas que lo harán por primera vez este fin de semana.
Por esta razón es importante conocer información tan relevante como saber diferenciar qué es un voto en blanco, qué es abstenerse y cómo afecta al recuento y al devenir de las elecciones generales.
Voto en blanco
Votar en blanco es la opción preferida para aquellas personas que quieren participar en la votación electoral pero que no se ven representados por ningún partido político o programa electoral de estos. No obstante, aunque no cojan la papeleta de ninguna formación política, deciden ejercer su derecho al voto y depositan en las urnas un sobre vacío. Por ejemplo, en el caso del Senado, la papeleta oficial se entrega sin marcar ninguna casilla.
Puede entenderse como una forma de protesta ante la clase política, ya que significa que un ciudadano con derecho a voto y a querer participar en las elecciones no se vea representado por ningún programa electoral. De ahí la famosa frase de "si no votas no puedes quejarte después", algo que tampoco tiene porque ser así ya que en la libertad individual de cada persona está el derecho a decidir votar a un partido, hacerlo en blanco o directamente no acudir a las urnas.
Abstención y diferencias entre votar en blanco
La abstención, por su parte, es el derecho de un ciudadano a no acudir a las urnas, en este caso el próximo 29 de noviembre. La abstención no se considera un voto emitido ni entra dentro de la categoría de válidos o nulos, y su único efecto directo en las elecciones es que reduce el porcentaje de participación general. La gran diferencia respecto al voto en blanco es que la persona no quiere participar de la votación y tampoco desea que quede registro de su 'decisión', lo contrario que en el voto en blanco, el cual sí entra en los recuentos.
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Tanto el voto en blanco como la abstención suelen ser objetivos primordiales de los partidos para intentar convencerles con su discurso o programa político y ganar o recuperar apoyos que pudieran haber perdido en el pasado.
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