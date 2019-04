Puigdemont dice desde prisión que no se rinde y agradece el apoyo recibido: "A pesar de las adversidades no desfalleceré"

Carles Puigdemont ha pasado su tercera noche en la prisión alemana de Neumünster, donde ha recibido la visita de su abogado Jaume Alonso-Cuevilla quien dice que el expresidente catalán "no se rinde" y hace un llamamiento a "la unidad del soberanismo".

En Instagram, Puigdemont ha lanzado un mensaje: "No me rindo. A pesar de las adversidades no desfalleceré en la defensa de mis ideales. Desde aquí hago una llamada a la unidad del soberanismo. Esta será una lucha larga que acabará bien. Quiero agradecer especialmente a toda la gente que me está apoyando en Cataluña, por toda Europa, por carta, en las redes y también en la calle pacíficamente".