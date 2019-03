PP, PSOE y UPyD rechazan en el Congreso el derecho a decidir de una parte de España

El PP, el PSOE y UPyD han coincidido en expresar en el Congreso su rechazo al derecho a decidir de una parte de España por encima del resto, aunque mantienen sus matices ante la moción que el partido de Rosa Díez va a someter a votación con el fin de dejar claro que la soberanía reside en el conjunto de España, y no en Cataluña o Euskadi.

En su intervención, Rosa Díez ha justificado su moción porque considera que "es la hora de la claridad" y de dejar claro dónde reside la soberanía nacional, que es en el pueblo español y no en una parte de él, frente a la "falacia" del secesionismo que auspician los nacionalistas e independentistas catalanes con su discurso "falso, mentiroso y confuso".

La dirigente magenta no ha querido acabar su intervención sin agradecer las enmiendas de adición planteadas por el PP y el PSOE pese a no haber aceptado ninguna de las dos por no desviar la atención hacia cuestiones que tienen que ver con el modelo territorial, como plantean los 'populares', o con la reforma constitucional, como sugieren los socialistas.

Desde el PSOE, el diputado Ignacio Sánchez Amor ha querido dejar claro que su partido defiende como ha hecho siempre "la letra y el espíritu de la Constitución", pero no desde posiciones "cainistas ni dando en la cabeza con ella a nadie".

Además, ha subrayado que los socialistas son contrarios al derecho a decidir y a la autodeterminación y que, frente a la ruptura "insensata," apuestan por reformar la Constitución y no sólo en el ámbito territorial, como así lo ha plasmado en su enmienda al texto de UPyD. "O se apoya esta propuesta o no se podrá contar con nuestro apoyo, ni ahora ni en el futuro", ha avisado Sánchez Amor.



De su lado, la diputada del PP María Angeles Esteller ha comenzado su discurso reafirmando los valores de la Constitución y remarcando que una parte de España no podrá decidir sobre el conjunto de los españoles. "No hay ninguna discusión posible respecto a este tema porque no se puede celebrar una consulta ilegal en Cataluña", ha dicho.

Hecha esta aclaración, Esteller ha censurado que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, quiera cubrir su falta de liderazgo para hacer frente a la crisis prometiendo una consulta que supone un "desafío" al Estado de Derecho con el objetivo de legitimar políticamente la independencia. "El derecho a decidir no es el sumum de la democracia, sino la trampa", ha advertido.