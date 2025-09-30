Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El PSOE mantiene viva la esperanza de sacar adelante los Presupuestos con el reloj en su contra

Las negociaciones con los partidos políticos están siendo complicadas, aseguran.

Patxi L&oacute;pez en el Congreso

Patxi López en el CongresoEFE

Rosario Miñano
Publicado:

El PSOE todavía ve posible sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2026. Así lo ha manifestado el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, a pesar de la complejidad de negociarlos con diferentes partidos políticos y objetivos diversos. "Está elaborado el borrador, faltan últimos ajustes", asegura López.

López ha explicado que el borrador está elaborado tal y como avanzó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a falta de los últimos flecos. La realidad es que el plazo se acaba y, si la ministra de Hacienda no los presenta -y se aprueban en el Congreso- pasará inmediatamente a prorrogarse los actuales. El artículo 134.3 de la Constitución establece que las cuentas anuales deben llevarse a la Cámara Baja al menos tres meses antes de que acabe el año. Y mañana ya es octubre.

Aún así, se ha convencido de que podrán "casar" el "puzle" e incluir todas las exigencias de los grupos. "Hay que negociar con fuerzas políticas muy distintas que habría que casarlos todos y seguro que podemos casarlo (...) Los PGE van a contemplar todo lo que se ha ido aprobando...", asegura.

El PP: "A Sánchez le da igual que no haya PGE"

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, acusado al presidente Pedro Sánchez de incumplir por tercera vez el mandato constitucional de presentar los Presupuestos y le acusa de querer solo mantenerse en el poder. Para la portavoz 'popular' se trata de una "manifiesta inconstitucionalidad".

"Es de manifiesta inconstitucionalidad. Tiene que presentar en tiempo y forma y es la tercera vez que incumple (...) -A Pedro Sánchez- le preocupa mantenerse en el poder para hacer uso de los recurso públicos para defender a su familia, partido y gobierno de todos los casos judiciales. A Sánchez le da exactamente igual no haya Presupuestos", asegura en declaraciones a 'Espejo Público.

Ester Muñoz en Espejo Público

Ester Muñoz (PP) | Antena 3 Noticias

Un diputado de Sumar exige elecciones

El diputado de la Chunta Aragonesista adscrito al grupo Sumar, Jorge Pueyo, exige al presidente del Gobierno que convoque elecciones generalessi no es capaz de aprobar nuevos Presupuestos Generales para el próximo año. "Si el presidente del Gobierno no es capaz de aprobar Presupuestos Generales debe convocar elecciones, igual que el señor (Jorge) Azcón en Aragón", ha expresado.

