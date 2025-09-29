Chivite admite que pidió a Cerdán que le acompañara a reuniones en ministerios, pero niega haber hablado de la licitación del túnel de Belate

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha comparecido este lunes en la comisión de investigación del Senado sobre el denominado 'caso Koldo', donde ha negado haber influido en procesos de contratación pública y ha reivindicado su "honorabilidad" frente a lo que considera "falsas acusaciones" de corrupción. La dirigente socialista ha insistido en que nunca intervino en adjudicaciones, incluidas las obras del túnel de Belate, y ha acusado al Partido Popular de instrumentalizar la comisión para dañar su imagen y la de su Ejecutivo.

Chivite ha afrontado su comparecencia en el Senado con lo que ella misma ha calificado de "tranquilidad y paz". Antes de responder a las preguntas de los grupos parlamentarios, la presidenta navarra ha subrayado ante los medios que acudía a defender "la honorabilidad" de su Gobierno, de sus consejeros y consejeras, así como la suya propia.

Durante el interrogatorio, que ha sido especialmente tenso en algunos momentos, la senadora de UPN María Caballero ha cuestionado a la dirigente socialista por la adjudicación de las obras del túnel de Belate. Ante lo que Chivite ha sido tajante: "Yo no influyo en las decisiones de contrataciones". Ha recordado que la licitación de Belate fue una más entre más de mil procesos durante su mandato y aseguró confiar en que se realizó "con plena seguridad jurídica".

Caballero ha insistido en que existían irregularidades que, en su opinión, hacía nula de pleno derecho la adjudicación. La presidenta navarra ha replicado que tanto la Cámara de Comptos, equivalente al Tribunal de Cuentas en la comunidad, como la intervención solo habían señalado "irregularidades" administrativas, no ilegalidades. "¿Una sentencia no es una sentencia porque tenga votos particulares, señora Caballero?, le ha respondido con ironía, en referencia a los reparos expresados por el secretario de la mesa de contratación.

Otras cuestiones tratadas

Otro de los temas abordados fue la continuidad del exportador parlamentario socialista Ramón Alzórriz como diputado foral. Chivite ha explicado que sigue confiando en que "no ha cometido ningún delito", aunque lo destituyó como portavoz por "pérdida de confianza personal". Según ha detallado, el dirigente no le informó de que su pareja trabajaba en Servinabar, una de las empresas que ha sido señalada en la investigación, hasta que el sumario se hizo público.

En cuanto al nombramiento de Bernardo Ciriza como consejero de Cohesión Territorial, Chivite ha admitido que consultó con el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y con otros dirigentes socialistas. También ha reconocido que habló con Cerdán de la necesidad de financiación del Gobierno central para acometer la obra de los túneles de Belate. No obstante, ha rechazado que esas conversaciones supusieran influencia indebida en las decisiones de contratación.

La presidenta navarra no ha dudado en cargar contra el Partido Popular, al que ha acusado de utilizar su mayoría en la Cámara Alta para "crear una comisión que se ha convertido en un circo romano". A su juicio, el objetivo no es esclarecer responsabilidades en el 'caso Koldo', sino deteriorar la imagen del Ejecutivo foral y su gestión.

Chivite ha cerrado su intervención reafirmando que nunca ha cometido ninguna ilegalidad y que las acusaciones de corrupción carecen de fundamento. "Vengo a defender la honorabilidad de mi Gobierno, de todos los consejeros y consejeras, y desde luego, también la mía propia", ha declarado y ha recogido EFE. Confiada en que podrá demostrar la validez de los procedimientos, la presidenta de Navarra se ha mostrado firme en desvincular su papel político de cualquier decisión irregular en materia de contrataciones públicas.