Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

Celiacos

Andalucía anuncia una deducción de 100€ en el IRPF para celíacos: cuarta rebaja fiscal en menos de una semana

Juanma Moreno incorpora al Presupuesto de 2026 una nueva ayuda para personas con celiaquía, y completa la séptima bajada de impuestos desde 2019 con incentivos al alquiler, a los gastos veterinarios y a la práctica deportiva.

Juanma Moreno

Andalucía anuncia una deducción de 100€ en el IRPF para celíacos | Antena 3 Noticias

Publicidad

El presidente de la Junta de Andalucía ha adelantado este lunes, en un vídeo publicado en sus perfiles de redes sociales, una nueva deducción autonómica en el IRPF de 100 euros para contribuyentes que padezcan celiaquía. Podrá aplicarse si la condición afecta al propio declarante, a su pareja o a alguno de sus descendientes.

La medida se tramitará junto con el Presupuesto de 2026 y tendrá efecto en la declaración de la renta que se presente la próxima primavera. Ya lo anticipó el pasado viernes, al responder a Jordi Turull, y ahora se concreta como el cuarto anuncio de rebajas fiscales en menos de una semana.

"Comer sin gluten no debería ser un lujo"

Moreno justificó el paso con un argumento de coste de vida: "En Andalucía hay casi 40.000 personas celíacas. Por eso, muchas familias hacen la compra cada día buscando la etiqueta 'sin gluten' en los productos. Algunos de ellos valen cuatro veces más que los normales. La celiaquía es una enfermedad que no tiene medicación, y el único remedio, hasta hoy, es controlar la dieta, y pagar en la cesta de la compra hasta cuatro veces más en muchos alimentos, como la pasta o el pan", ha explicado Moreno.

"Queremos apoyar a todas las personas y sus familias dando este paso, reconociendo esa realidad que viven cada día y aliviando parte de ese esfuerzo que hacen. Comer sin gluten no debería ser un lujo para nadie", ha añadido el presidente. Según la previsión del Ejecutivo andaluz, la deducción beneficiará a más de 30.000 personas y tendrá un impacto cercano a los cuatro millones de euros.

Alquiler: más apoyo a jóvenes, mayores y personas con discapacidad

El paquete fiscal refuerza las deducciones por alquiler de vivienda habitual. La Junta devolverá hasta 1.200 euros al año a jóvenes menores de 35 años, a mayores de 65, a víctimas de violencia de género y a víctimas de terrorismo. Para personas con discapacidad, el máximo deducible se eleva a 1.500 euros, frente a los 1.000 actuales, con el objetivo de aliviar el esfuerzo residencial de los hogares más vulnerables.

Mascotas: deducción por gastos veterinarios y refuerzo si hay adopción

En el ámbito de los animales de compañía, los propietarios podrán deducirse el 30 % de los gastos veterinarios, con un límite de 100 euros durante el primer año. Si el animal es adoptado, el periodo con derecho a deducción se amplía hasta tres años. En el caso de perros guía o de asistencia, la bonificación se aplicará durante toda la vida del animal.

Deporte y vida saludable: hasta 100 € sin límite de renta

Para fomentar la actividad física, el Presupuesto de 2026 incorpora una deducción por gastos en escuelas deportivas, gimnasios o federaciones. Permitirá desgravar hasta 100 euros, sin límite de renta, y está pensada tanto para adultos como para menores, dado el peso del deporte escolar y federado en miles de familias andaluzas.

La nueva deducción para celíacos se suma a los incentivos al alquiler, a los gastos veterinarios y al deporte, y encaja en la séptima bajada de impuestos impulsada por el Gobierno andaluz desde 2019. En conjunto, estas rebajas suponen, según la Junta, un ahorro de 1.000 millones de euros al año para los contribuyentes andaluces.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Turull afirma que el PNV y Junts se apoyan mutuamente en beneficio del autogobierno

Turull afirma que el PNV y Junts se apoyan mutuamente en "salir del café para todos" en beneficio del autogobierno

Publicidad

España

Juanma Moreno

Andalucía anuncia una deducción de 100€ en el IRPF para celíacos: cuarta rebaja fiscal en menos de una semana

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Así es el visado por puntos que pretende controlar la entrada de migrantes que propone Feijóo

Feijóo plantea visados para migrantes vinculados al conocimiento de la cultura española y donde falta mano de obra

La inmigración centra el debate político: Feijóo ratifica su propuesta y el Gobierno le acusa de "estigmatizar" a los inmigrantes

Begoña Gómez, junto a Cristina Alvarez, en la tribuna de público en el Congreso de los Diputados
Investigación

La UCO acredita "gestiones" de la asesora de Begoña Gómez con empresas para financiar la cátedra de la Complutense

Chivite pidió a Santos Cerdán que le acompañara a algunas reuniones en ministerios, pero niega hablar sobre Belate
María Chivite

Chivite admite que pidió a Cerdán que le acompañara a reuniones en ministerios, pero niega haber hablado de la licitación del túnel de Belate

Operación Jaula de los Mossos para detener a Puigdemont
CATALUÑA

Los Mossos testifican que no detuvieron a Puigdemont en su fugaz vuelta a Barcelona para evitar desórdenes públicos

Los agentes desplegaron la 'Operación Jaula' con la que no consiguieron detener a Puigdemont en Barcelona en 2024 primero para evitar desórdenes y luego le perdieron de vista.

Sánchez y Montero en el Congreso
Presupuestos 2026

Límite 24 horas: el Gobierno no presentará presupuestos a tiempo

Moncloa asume la complejidad de lograr un acuerdo con sus socios para el techo de gasto y estudia llevarlo "pronto" al Congreso sin apoyos.

Fachada de la Intervención General del Estado (IGAE)

Hacienda ve anomalías en contratos adjudicados a Barrabés que incluyeron cartas de recomendación de Begoña Gómez

El ministro Óscar Puente, tras activarse la alerta roja en Valencia: "¿Ha reservado ya Mazón en El Ventorro?"

El ministro Óscar Puente, tras activarse la alerta roja en Valencia: "¿Ha reservado ya Mazón en El Ventorro?"

- La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, durante la rueda de prensa

La presidenta de Navarra comparece este lunes en la comisión del Senado por el caso Koldo

Publicidad