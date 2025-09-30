Golpe histórico al narcotráfico en Galicia: Incautan 3,6 toneladas de cocaína y detienen a 14 personas

La Policía Nacional, junto a la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos, ha llevado a cabo la 'Operación Saona', que ha resultado en la incautación de 3,6 toneladas de cocaína transportadas a la costa gallega en un narcosubmarino. Por primera vez, las autoridades lograron detener a los tres tripulantes de la embarcación, un hito en la lucha contra el narcotráfico en la región. En total, 14 personas fueron arrestadas, 12 de las cuales ya están en prisión, investigadas por delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

La investigación comenzó en agosto, cuando la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) detectó una organización criminal con base en Outes, A Coruña, dedicada al transporte de cocaína a gran escala. La red, con conexiones en las Rías Baixas, utilizaba negocios de reparación y venta de equipos náuticos en localidades como Cambados para ocultar sus actividades ilícitas. Las autoridades identificaron embarcaciones equipadas con motores de alta potencia, diseñadas para transportar grandes cantidades de droga con rapidez.

El 13 de septiembre, las lanchas partieron desde el puerto de O Freixo, en Outes, hacia la playa de Niñeiriños, en A Pobra do Caramiñal, donde se descargó la cocaína. El Servicio de Guardacostas de la Xunta de Galicia alertó sobre un posible hundimiento del narcosubmarino a pocas millas de la costa, lo que permitió a los agentes intervenir durante la operación de descarga. Parte de la droga fue abandonada tras una persecución, en la que un vehículo volcó, dejando 1.000 kilos esparcidos. El resto fue localizado al día siguiente, oculto bajo una lona en la playa.

Más de 54.000 euros incautados

Los tres tripulantes del narcosubmarino, un colombiano y dos ecuatorianos, fueron detenidos tras intentar huir en un taxi, haciéndose pasar por peregrinos. La Policía Local de A Pobra do Caramiñal los interceptó tras identificarlos. La operación incluyó 18 registros en Vigo, Cambados, Sanxenxo, Ribeira, Serra de Outes, Noia y A Pobra do Caramiñal, donde se incautaron 54.680 euros, dos embarcaciones, cinco vehículos, un remolque, 33 teléfonos, equipos de transmisión y documentación.

La operación Saona, descrita por las autoridades como una de las mayores incautaciones de cocaína en Galicia, supone un avance significativo en la lucha contra el narcotráfico transatlántico, al lograr la captura de los tripulantes del narcosubmarino y desmantelar una red con ramificaciones en varias provincias gallegas.

