La UCO acredita "gestiones" de la asesora de Begoña Gómez con empresas para financiar la cátedra de la Complutense

La UCO ha remitido un informe al magistrado Juan Carlos Peinado en el que detalla "gestiones" realizadas presuntamente por Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en la Moncloa, con diversas entidades para obtener financiación destinada a la cátedra que la mujer del presidente del Gobierno codirigió en la Universidad Complutense de Madrid.

En el documento, al que ha tenido acceso la agencia de noticias Europa Press, los agentes examinan los correos electrónicos entregados al juez por el exvicerrector de la Universidad Complutense, Juan Carlos Doadrio, en los que se comunica con la asesora de Begoña Gómez.

Apuntan además que, entre "las diferentes gestiones en las que intercedería Álvarez y que se observan en los correos, destacan los contactos mantenidos con diferentes instituciones que colaborarían con la cátedra".

Borrador acuerdo Mindway

Entre esos mensajes, la Unidad Central Operativa incluye uno que Cristina Álvarez dirige a Doadrio en el que "aporta borrador de acuerdo con Mindway, en relación con programas de formación llevados a cabo por la citada sociedad en el marco de la cátedra", haciendo hincapié en la intención de establecer cláusulas.

Según el escrito, Álvarez transmitió a Doadrio que, "en caso de beneficios, Mindway tenga que dar el 10 por ciento a la Cátedra de TSC", Transformación Social Competitiva. "Y por otro lado que no pueda utilizar los contenidos, la generación de vídeos, píldoras, ejercicios ni estructura del máster en caso de rescisión o resolución de contrato por cualquiera de las partes, incluida la UCM", de acuerdo con lo señalado en un correo con fecha del 16 de febrero de 2022.

Asimismo, los investigadores "recapitulan otras gestiones, con vinculación a la relación de Gómez con la Cátedra", aunque ajenas a los vínculos con los patrocinadores, y que podrían ser consideradas, explican, como "cuestiones más puntuales".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com