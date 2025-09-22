Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

Puigdemont

Puigdemont mueve ficha desde Waterloo y complica a Moncloa los presupuestos

Puigdemont reúne a su cúpula en Waterloo mientras el Gobierno intenta salvar las cuentas y encauzar la crisis de las pulseras contra el maltrato; la negociación se enreda con el traspaso de competencias de inmigración, que el Congreso podría tumbar.

A3 Noticias 1 (27-06-25) ¿Qué opciones tiene Puigdemont para volver a España tras el aval del Constitucional a la ley de amnistía?

Puigdemont mueve ficha desde Waterloo y complica a Moncloa el los presupuestos | atresplayer.com

Publicidad

Al Gobierno se le han juntado dos problemas con fecha: el proyecto de presupuestos, que Moncloa debería registrar antes del 1 de octubre, y la crisis de las pulseras telemáticas contra el maltrato, convertidas en termómetro de gestión y coordinación. En medio, la llave de Carles Puigdemont y los siete escaños de Junts, imprescindibles para que las cuentas prosperen.

Este lunes, Puigdemont reunió a la cúpula de Junts en Waterloo para fijar posición. El expresident ya trasladó la semana pasada a José Luis Rodríguez Zapatero su negativa a apoyar las cuentas sin avances verificables en los acuerdos entre ambas partes. En el partido insisten en que, sin hechos, no habrá sí.

En la sala de máquinas del Ejecutivo repiten un lema que busca mostrar músculo negociador: "Sudamos la camiseta para sacar los presupuestos". El objetivo es cumplir el mandato constitucional, incumplido en los dos cursos anteriores, y abrir pasillos con cada grupo. Desde Junts, hermetismo: "Nunca hacemos comentarios" sobre los contactos.

Pulseras contra el maltrato

El llamado "problema de las pulseras", dispositivos telemáticos para controlar a agresores de violencia machista, ha escalado en el debate como indicador de capacidad de respuesta. La oposición pide certezas sobre cobertura, plazos y ejecución; los socios reclaman recursos y homogeneidad territorial.

En Moncloa admiten que el asunto se ha convertido en un test de credibilidad que contamina otras negociaciones.

Inmigración, el nudo de la negociación

Junts condiciona su apoyo a "cerrar carpetas", entre ellas el traspaso de competencias en inmigración a Cataluña. El Congreso podría tumbar la iniciativa y en el PSOE marcan distancia: "Al PSOE tampoco le podemos achacar lo que vayan a votar otros…".

Podemos ya ha anunciado el no: "Es un texto abiertamente racista". Frente a las acusaciones de catalanofobia lanzadas por Junts, replican: "Se pueden ir a la mierda…".

Desde Sumar defienden el texto: "El problema no está en quién ostenta la competencia del 1 al 13 ningún art. que pueda ser racista…", aunque en su espacio aún hay voces sin postura pública.

En el PSOE asoman críticas internas: "Nadie con sentido común en España se ha llegado a fiar un minuto de alguien como Puigdemont". La oposición acusa a Moncloa de una nueva cesión al independentismo y traza líneas rojas: "Dar las competencias a Junts para mí no es constitucional, Junts es la fuerza de destrucción de España".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.

El CGPJ desmiente a Redondo y dice que en enero informó a Igualdad de "incidencias" con pulseras antimaltrato

Las pulseras para controlar a maltratadores no se renuevan por falta de presupuesto

Publicidad

España

A3 Noticias 1 (27-06-25) ¿Qué opciones tiene Puigdemont para volver a España tras el aval del Constitucional a la ley de amnistía?

Puigdemont mueve ficha desde Waterloo y complica a Moncloa los presupuestos

Pedro Sánchez en la Universidad de Columbia

Sánchez considera "imperdonable mirar hacia otro lado ante el peor crimen de lesa humanidad": "¿Qué liderazgo moral desempeñamos si abandonamos a Palestina?"

Las pulseras

El CGPJ desmiente a Redondo y dice que en enero informó a Igualdad de "incidencias" con pulseras antimaltrato

Pedro Sánchez
Filtración de datos

La Audiencia Nacional investiga una nueva filtración de datos de Pedro Sánchez, Robles y Albares por Telegram

González Amador, pareja de Ayuso
González Amador

La jueza abre juicio oral contra Alberto González Amador por presunto fraude de 350.951 € y uso de facturas falsas

Imagen del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Caso Pegasus

Una jueza investiga por primera vez a la Guardia Civil por el espionaje con Pegasus y Candiru

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona admite a trámite una querella contra los ex directores Félix Vicente Azón y María Gámez.

Santos Cerdán
Santos Cerdán

El Constitucional desestima por unanimidad el recurso de amparo de Santos Cerdán y ratifica su entrada en prisión provisional

El Tribunal inadmite el recurso por falta de agotamiento de la vía judicial previa y considera que "el recurso no reviste la especial trascendencia constitucional alegada por el recurrente".

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante su comparecencia en el Congreso

Igualdad anuncia un nuevo contrato con "mejoras técnicas" en las pulseras antimaltrato y la ministra Redondo descarta dimitir

El presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page

Page carga contra Zapatero por reunirse con Puigdemont: "No se debe mantener consenso con alguien que quiere acabar con el conjunto de España"

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz

La Fiscalía pide al Supremo absolver a García Ortiz en la causa por revelación de secretos

Publicidad