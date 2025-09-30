Yolanda Díaz califica el plan de Trump como una "farsa" que "perpetúa la ocupación" de Gaza

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha calificado el plan para Gaza presentado por el presidente estadounidense, Donald Trump, como "una farsa" con la que no se busca la paz, sino "perpetuar la ocupación" y "consolidar la impunidad de Israel".

La vicepresidenta ha criticado el plan a través de un video remitido a los medios y mediante un comunicado junto con los otros cuatro ministros de Sumar, Ernest Urtasun, Mónica García, Pablo Bustinduy y Sira Rego. Díaz señala que el acuerdo está hecho "sin contar con Palestina" y muestra su desacuerdo con lo que ella considera un intento de "convertir Gaza en un protectorado tutelado por Estados Unidos" en el que "Israel marca el paso".

"La población palestina lleva casi dos años bajo un genocidio (...) y ahora se les ofrece una nueva Gaza controlada desde fuera, con tropas israelíes ocupando zonas de forma indefinida. Eso no es paz, es perpetuar la ocupación", ha afirmado.

Con respecto a la acogida del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al plan de Trump, Díaz asegura que la comunidad internacional no debe "legitimar esta farsa", ya que sería aceptar una propuesta que "solo busca consolidar la impunidad de Israel". "Decimos alto y claro no al plan de Trump y Netanyahu", ha señalado Díaz.

Además, ha criticado que en la propuesta "Gaza parece un solar a repartir" y no la "tierra de un pueblo con historia y dignidad".

Díaz ha indicado que "la única salida real" al conflicto pasa por un plan de tres pasos: un alto al fuego inmediato y verificable en Gaza, la entrada "masiva" de ayuda humanitaria bajo el mandato de la ONU y un calendario vinculado hacia el reconocimiento pleno de Palestina como Estado soberano.

Podemos critica a Sánchez

Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, asegura que es "terrible" que el presidente del Gobierno se muestre a favor del plan de Estados Unidos para la Franja de Gaza, al cual califica de "humillación" para el pueblo palestino.

"De nuevo Sánchez colocándose en el lado incorrecto de la historia", ha criticado a través de la red social X. Belarra ha descalificado el planteamiento de Trump al sostener que persigue la "dominación colonial para Palestina", cuyo pueblo "tiene derecho a ser libre".

También ha añadido que es "fácil de entender" que la solución "no va a venir en ningún caso del país que ha armado hasta los dientes a Israel y que es el principal interesado en mantener una colonia de su control en Oriente Medio". Finalmente, ha exigido que "España deje de estar rendida a los intereses de Estados Unidos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com