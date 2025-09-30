Una tromba de agua de 73 l/m² deja a varias personas atrapadas en la riada en Molina de Segura

Las intensas y persistentes precipitaciones que azotan la zona este de la península han causado estragos en algunos puntos del país. Es el caso de la localidad murciana de Molina de Segura, donde una tromba de agua de 73 litros por metro cuadrado puso en peligro la ciudadanía y obligó a las autoridades a actuar.

Ocurrió en la tarde del lunes cuando la intensidad de la lluvia provocó la crecida de ramblas, cortes de varias calles, e incluso un atasco en la carretera N-301. En esta vía, varias personas quedaron atrapadas en cuatro vehículos por las anegaciones al final de la rambla de la Calle San Juan y el Ayuntamiento de la localidad que estaba dejando la borrasca extra tropical 'Gabriel' y superaban el medio metro.

Con una cuerda, y gracias a los servicios de emergencia, dos personas pudieron ponerse a salvo. Al igual que otro hombre quien, por su propio pie, consiguió levantarse y escapar de la riada, después de casi ser arrastrado por la corriente.

El atasco también provocó que los efectivos tuvieron que retirar, al menos, una decena de obstáculos que permanecían en la calzada, además de realizar en varios lugares de la región murciana cinco achiques de agua. No solo la vía pública quedó afectada, el Hospital Ribera de Molina también fue uno de los puntos que vivió las consecuencias del temporal. Los ascensores del centro hospitalario quedaron inundados al romper el agua las bombas de achique.

Los pluviómetros de la Confederación Hidrográfica del Segura ha registrado 51,4 litros por metro cuadrado en la rambla Salada, 48 en Tinajón en Ulea, y en Majal Blanco 45 litros por metro cuadrado. Molina de Segura es el lugar de la provincia que mayor cantidad de lluvia ha acumulado, según los pluviómetros de la Asociación Meteorológica del Sureste. De las 77 intervenciones que registró el 112, casi la mitad provenían de este municipio, un total de 35, expone la Opinión de Murcia.

Se rebaja la alerta

Durante la jornada del lunes y mañana del martes, parte de la región murciana se encontraba bajo la alerta naranja, donde podrían alcanzar los 30 litros por metro cuadrado en una hora. En estos momentos, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) no ha activado ningún aviso por lluvias o tormentas en la provincia.

En cambio, la Comunidad Valenciana rebaja su aviso a amarillo en las zonas afectadas por la DANA y zonas de Alicante. Al igual que las Islas Baleares, con alerta amarilla en Ibiza, Formentera y áreas de la costa de Mallorca.

