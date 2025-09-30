Un informe de la Guardia Civil habría alertado al Gobierno de que algunos maltratadores habrían 'burlado' la geolocalización poniendo las pulseras a animales

Un informe de la Guardia Civil ya alertaba al Gobierno de los problemas en las pulseras antimaltrato que geolocalizan a los agresores el pasado 25 de febrero en la reunión de la Comisión de Coordinación de Violencia de Género de Granada.

El objetivo de las pulseras es evitar que los maltratadores se acerquen a sus víctimas. Y los agentes aseguran que los fallos no eran solo por el traspaso de datos de una compañía a otra, sino que alertan de su fácil manipulación. Por ejemplo, en el acta se recoge que los agresores que se quitan la pulsera pueden ponérsela a un animal para engañar así al sensor y burlar la localización. También pueden quitárselo con facilidad o cubrirlo con materiales que bloqueaban la señal.

Los fallos en las pulseras

El Gobierno aseguraba hace unos días que el problema de los fallos en los pulseras de control telemático de maltratadores ya estaba resuelto y explicaba que se debió a la transición de datos entre las empresas responsables. Las incidencias, según afirmaban, no afectaron a la seguridad de las víctimas. Es más, la ministra de Igualdad aseguró que ninguna mujer con dispositivo fue asesinada en 2022, 2023 y 2024 y que no ha habido excarcelaciones por fallos del sistema.

Días más tarde, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género pidió "disculpas a todas aquellas mujeres supervivientes de la violencia machista que se están sintiendo inquietas" por el funcionamiento de las pulseras. "Su sufrimiento es mi sufrimiento y quiero que lo sepan. Su bienestar y su seguridad es lo que nos mueve y por lo que trabajamos a diario en esta Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género", añadía.

"Nos dimos cuenta que el sistema nuevo funcionaba peor que el anterior", aseguraba Joaquín Castillo, extécnico de las pulseras. Además, añade que conocían que en zonas rurales la cobertura de vodafone se perdía.

Por otra parte, explicaba que "las pulseras anteriores las batería duraba un año y medio", y que estas nuevas pulseras "Firmas para garantizar el "correcto funcionamiento" de las pulseras "son es muy fáciles de sacar con algo que resbale por ejemplo aceite".

Más de 10.000 firmas

Una mujer de Jaén, víctima de violencia de género, ha recogido más de 10.000 firmas en Change.org para pedir al Ministerio de Igualdad que garantice el "correcto funcionamiento" de las pulseras telemáticas para maltratadores.

"Soy una mujer víctima de violencia machista y víctima también del sistema de pulseras de supuesta protección (Cometa)", denuncia en la petición. La mujer asegura haberse sentido "totalmente desprotegida" con las pulseras y pide se modifique el sistema "para que dejen de fallar y protejan de verdad" a las víctimas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com