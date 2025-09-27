Begoña Gómez vuelve hoy a los juzgados para comparecer por malversación y entrará de nuevo por el garaje

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, comparece este sábado por quinta vez en los juzgados de Plaza Castilla. A partir de las 18:00 horas, el magistrado Juan Carlos Peinado le comunicará personalmente que, en caso de llegar a juicio, será un jurado popularquien valore el presunto delito de malversación de caudales públicos que se le atribuye.

La causa afecta también a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ambos investigados por el mismo delito en relación con la contratación de Álvarez y las gestiones que habría realizado vinculadas a la actividad profesional de Begoña Gómez.

La esposa del presidente sostuvo ante el juez en su comparecencia del 10 de septiembre que esas gestiones fueron siempre "puntuales" y que se debieron a la relación de "amistad" que tiene con su asesora.

Entrada por el garaje para evitar incidentes

Al igual que en sus anteriores comparecencias (los días 5 y 19 de julio, 18 de noviembre y 10 de septiembre), Begoña Gómez entrará por el garaje de los juzgados. La decana de los juzgados de Madrid, María Jesús del Barco, autorizó esta vía de acceso tras recibir un escrito de la responsable de Seguridad de Moncloa, que alertaba de un posible "ambiente hostil" y de "rechazo social" en los alrededores.

El Decanato subrayó que la medida busca "garantizar tanto la seguridad de la señora Gómez como la de los otros concurrentes y el normal funcionamiento de los juzgados", evitando cualquier incidente que ponga "en riesgo la integridad física de la investigada y de su equipo de seguridad".

Qué decidirá el juez

Se da la circunstancia de que el juez Peinado cumple 71 años este sábado, día en que informará a Begoña Gómez, Cristina Álvarez y Fancisco Martín de que el delito de malversación, según establece la ley, debe juzgarse mediante jurado popular. El auto puede ser recurrido en reforma ante el propio juez o mediante un recurso de apelación directo dentro de los cinco días siguientes a la notificación, argumentando que los hechos no constituirían malversación y, por tanto, deberían ser juzgados por un magistrado profesional.

Finalmente, será el auto de apertura de juicio oral el que determine la fórmula definitiva. Ese auto no será recurrible, aunque antes el juez deberá responder a las objeciones planteadas por las defensas.

