Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

Política

El ministro Óscar Puente, tras activarse la alerta roja en Valencia: "¿Ha reservado ya Mazón en El Ventorro?"

Varios residentes en la zona cero de la dana tildan el mensaje del titular de transportes de "chiste innecesario".

El ministro Óscar Puente, tras activarse la alerta roja en Valencia: "¿Ha reservado ya Mazón en El Ventorro?"

El ministro Óscar Puente, tras activarse la alerta roja en Valencia: "¿Ha reservado ya Mazón en El Ventorro?"

Publicidad

Tania Taboada
Publicado:

Al poco de activarse la alerta roja en Valencia por lluvias, el ministro de transportes, Oscar Puente, lanzaba este polémico mensaje en su red social X.

Puente se preguntaba si el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, había reservado ya mesa en El Ventorro, refiriéndose al restaurante en el que el presidente de la Comunitat Valenciana se encontraba comiendo el día de la dana.

El Ventorro es un conocido restaurante de la ciudad, muy frecuentado por representantes del mundo político, judicial y de la comunicación.

El comentario de Puente no ha pasado desapercibido y ha generado indignación entre varios usuarios que viven en la zona cero de la dana. Tildan el mensaje del ministro de "chiste innecesario".

Undécima protesta contra Carlos Mazón

Precisamente este domingo se celebra la undécima manifestación para pedir la dimisión de Carlos Mazón por su gestión de la dana. Esta vez una de las convocatorias ha partido desde Paiporta, una de las localidades afectadas por las inundaciones que hasta ahora no había acogido ninguna de las marchas de protesta.

La otra protesta ha salido de La Rambleta de València, el lugar que sirvió a centenares de voluntarios como punto de encuentro para partir andando hacia los municipios de l’Horta Sud que habían quedado devastados por la riada.

La idea es que las dos manifestaciones coincidan en el cruce entre las calles Bulevar Sur y Pío IX y se dirijan hacia el renombrado "Pont de la solidaritat", el puente que utilizaron estos voluntarios para cruzar desde el Cap i Casal hacia las zonas afectadas para ayudarles.

Las marchas han empezado pasadas las 18:00 horas y antes de su inicio los manifestantes han coreado consignas contra el presidente de la Generalitat como "Mazón dimisión", "No volem un assesí de president" (no queremos un asesino como presidente) y "no son muertos, son asesinados".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Begoña Gómez no acude a la citación del juez y su defensa pide el archivo de la causa

Fiscalía y defensa de Begoña Gómez piden archivar la pieza de malversación y las acusaciones que testifique Sánchez

Publicidad

España

El ministro Óscar Puente, tras activarse la alerta roja en Valencia: "¿Ha reservado ya Mazón en El Ventorro?"

El ministro Óscar Puente, tras activarse la alerta roja en Valencia: "¿Ha reservado ya Mazón en El Ventorro?"

- La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, durante la rueda de prensa

La presidenta de Navarra comparece este lunes en la comisión del Senado por el caso Koldo

Santos Cerdán

La Fiscalía Europea estudia si puede quedarse la causa de Santos Cerdán

Turull afirma que el PNV y Junts se apoyan mutuamente en "salir del café para todos" en beneficio del autogobierno
Política

Turull afirma que el PNV y Junts se apoyan mutuamente en beneficio del autogobierno

Feijóo plantea visados para migrantes vinculados al conocimiento de la cultura española y donde falta mano de obra
Cumbre PP en Murcia

Feijóo: "Los inmigrantes han de cumplir la ley y si no la cumplen se irán de nuestro país"

Fiscalía y defensa de Begoña Gómez piden archivar la pieza de malversación y las acusaciones que testifique Sánchez
Tribunales

Begoña Gómez no acude a la citación del juez y su defensa pide el archivo de la causa

La Fiscalía también ha solicitado el sobreseimiento respecto a las tres personas investigadas porque considera que los hechos no revisten tipo delictivo.

Montero dice que mientras gobierne PSOE habrá Ministerio de Igualdad y protección a las mujeres "por mucho que rujan"
España

Montero: "No consentiré retratar a Andalucía como tierra subvencionada; ni a partidos catalanes ni derecha"

La secretaria del PSOE en Andalucía ha criticado al presidente andaluz por "perdonar impuestos y bajárselos a los ricos a costa de la sanidad y de la educación".

Salvador Illa

Salvador Illa reivindica el poder de las mujeres para "frenar la ola reaccionaria"

Feijoo Murcia

Feijóo propone limitar las condiciones para que los inmigrantes accedan al ingreso mínimo vital

Imagen de Trump y Felipe VI.

Trump y Felipe VI posan por primera vez juntos tras un encuentro marcado por Gaza y la ONU

Publicidad