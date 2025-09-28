El ministro Óscar Puente, tras activarse la alerta roja en Valencia: "¿Ha reservado ya Mazón en El Ventorro?"

Al poco de activarse la alerta roja en Valencia por lluvias, el ministro de transportes, Oscar Puente, lanzaba este polémico mensaje en su red social X.

Puente se preguntaba si el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, había reservado ya mesa en El Ventorro, refiriéndose al restaurante en el que el presidente de la Comunitat Valenciana se encontraba comiendo el día de la dana.

El Ventorro es un conocido restaurante de la ciudad, muy frecuentado por representantes del mundo político, judicial y de la comunicación.

El comentario de Puente no ha pasado desapercibido y ha generado indignación entre varios usuarios que viven en la zona cero de la dana. Tildan el mensaje del ministro de "chiste innecesario".

Undécima protesta contra Carlos Mazón

Precisamente este domingo se celebra la undécima manifestación para pedir la dimisión de Carlos Mazón por su gestión de la dana. Esta vez una de las convocatorias ha partido desde Paiporta, una de las localidades afectadas por las inundaciones que hasta ahora no había acogido ninguna de las marchas de protesta.

La otra protesta ha salido de La Rambleta de València, el lugar que sirvió a centenares de voluntarios como punto de encuentro para partir andando hacia los municipios de l’Horta Sud que habían quedado devastados por la riada.

La idea es que las dos manifestaciones coincidan en el cruce entre las calles Bulevar Sur y Pío IX y se dirijan hacia el renombrado "Pont de la solidaritat", el puente que utilizaron estos voluntarios para cruzar desde el Cap i Casal hacia las zonas afectadas para ayudarles.

Las marchas han empezado pasadas las 18:00 horas y antes de su inicio los manifestantes han coreado consignas contra el presidente de la Generalitat como "Mazón dimisión", "No volem un assesí de president" (no queremos un asesino como presidente) y "no son muertos, son asesinados".

