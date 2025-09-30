Temporal
Última hora del temporal en directo: Cambian a amarilla las alertas en Comunidad Valenciana e Islas Baleares
Las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana continúan en alerta por las fuertes lluvias y tormentas.
Las fuertes lluvias que han azotado la costa mediterránea en las últimas horas han comenzado a remitir. La Aemet ha indicado que las alertas naranjas con las que han arrancado en día en las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana pasan a amarillas.
La noche en la Comunidad Valenciana ha sido complicada; en muchos lugares han caído más de 200 litros por metro cuadrado. No obstante, la AEMET ha reducido la alerta, manteniendo los avisos amarillas en Valencia y Alicante por fuertes lluvias y tormentas.
En las Islas Baleares continúa activo el aviso naranja por tormentas y fuertes lluvias en Ibiza, Formentera y Mallorca, donde se prevén hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora o alrededor de 120 litros en 12 horas; en la isla de Menorca, la alerta es amarilla (riesgo) por tormentas y precipitaciones que podrían alcanzar los 20 litros en una hora.
Según la Aemet, el aviso naranja finalizará en la Comunidad Valenciana a las 12:00 horas peninsular y en Baleares a las 15:00 horas peninsular.
Desactivado el plan Inuncat en Catalunya
Por su parte en Catalunya, Protección Civil ha desactivado la alerta del Plan Especial de Emergencias por Inundaciones de Catalunya (Inuncat) según ha informado la Generalitat en un comunicado. No obstante se mantiene en prealerta porque "todavía existe la posibilidad de lluvias fuertes" esta madrugada y hasta este martes por la mañana en el Baix Ebre y El Montsià.
Última hora del temporal en directo: Desactivado el Meteocam en Cuenca y Albacete
En Castilla-La Mancha el ha desactivado, a las 8.00 horas de este martes, el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam), que se encontraba en Fase de Alerta, Situación Operativa 0, en las provincias de Cuenca y Albacete desde las 17.00 horas del pasado domingo día 28.
Última hora del temporal en directo: La Aemet cancela los avisos naranjas en la Comunidad Valencia y Baleares
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha cancelado los avisos naranja en la Comunitat Valenciana y en la Islas Baleares. Se mantiene hasta las 12:00 horas de este martes el aviso nivel amarillo en el litoral de las provincias de Alicante y Valencia y hasta las 17:00 horas en Baleares.
Última hora del temporal en directo: Previsión en Murcia
En Murcia, la Aemet prevé para este martes cielos muy débiles o moderadas tras las fuertes precipitaciones que han tenido lugar durante la madrugada. Además señalan que la nubosidad y las precipitaciones remitirán a lo largo del día.
Última hora del temporal en directo: ¿Hasta cuándo se mantendrá la alerta?
Última hora del temporal en directo: Noche complicada en la Comunidad Valenciana
La noche ha sido especialmente complicada en algunos municipios valencianos. En la localidad de Massanassa han caido un total de 51,6 l/m2 otros 50,8 en Catarroja, según ha informado Avament y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). En Almàssera, se han registrado 41,8 l/m2,
En la provincia de Castellón, la Vall d'Uixó ha llegado en las últimas cuatro horas a los 7,8 l/m2; mientras que, en la provincia de Alicante, Santa Pola ha alcanzado los 40,2 l/m2; Torrevieja, los 36; Elx, los 34,4; y, Xixona, los 34,2.
Última hora del temporal en directo: Carreteras cortadas por las lluvias
La Dirección General de Tráfico mantiene seis carreteras cerradas en Baleares, Castellón, Teruel y Murcia, todas ellas secundarias.
- Baleares
La EI-800, en Ibiza
- Castellón
La CV-137, en Càlig
La CV-200, en Almedíjar
La CV-1486, en Cabanes.
- Teruel
La TE-V-8301, en Las Parras de Castellote
Laa RM-B10, en Ulea.
Última hora del temporal en directo: Alerta naranja en las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana
Las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana siguen este martes con avisos por lluvias y tormentas, ya que las precipitaciones serán de hasta 140 litros por metro cuadrado.
