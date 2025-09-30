Última hora del temporal en directo: Cambian a amarilla las alertas en Comunidad Valenciana e Islas Baleares

Las fuertes lluvias que han azotado la costa mediterránea en las últimas horas han comenzado a remitir. La Aemet ha indicado que las alertas naranjas con las que han arrancado en día en las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana pasan a amarillas.

La noche en la Comunidad Valenciana ha sido complicada; en muchos lugares han caído más de 200 litros por metro cuadrado. No obstante, la AEMET ha reducido la alerta, manteniendo los avisos amarillas en Valencia y Alicante por fuertes lluvias y tormentas.

En las Islas Baleares continúa activo el aviso naranja por tormentas y fuertes lluvias en Ibiza, Formentera y Mallorca, donde se prevén hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora o alrededor de 120 litros en 12 horas; en la isla de Menorca, la alerta es amarilla (riesgo) por tormentas y precipitaciones que podrían alcanzar los 20 litros en una hora.

Según la Aemet, el aviso naranja finalizará en la Comunidad Valenciana a las 12:00 horas peninsular y en Baleares a las 15:00 horas peninsular.

Desactivado el plan Inuncat en Catalunya

Por su parte en Catalunya, Protección Civil ha desactivado la alerta del Plan Especial de Emergencias por Inundaciones de Catalunya (Inuncat) según ha informado la Generalitat en un comunicado. No obstante se mantiene en prealerta porque "todavía existe la posibilidad de lluvias fuertes" esta madrugada y hasta este martes por la mañana en el Baix Ebre y El Montsià.

