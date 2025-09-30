Estos son los 20 puntos del acuerdo de paz para Gaza acordado por Trump y Netanyahu

Donald Trump ha presentado a Benjamin Netanyahu un acuerdo de paz para Gaza que el primer ministro israelí ha apoyado. Estados Unidos se compromete también a mediar entre Israel y Palestina para "una coexistencia pacífica" y abre la puerta a la creación de un Estado palestino.

Un plan de paz de 20 puntos que pasa por una condición indispensable: el abandono de las armas por parte de Hamas. Otra de las condiciones es la liberación de los rehenes en un plazo de 72 horas. Y la Franja de Gaza estaría gobernada por un nuevo organismo internacional llamado 'Junta de Paz', dirigida por el propio Donald Trump. Del órgano también formarían parte palestinos cualificados y expertos internacionales.

Así es el plan de paz de Trump

El plan recoge 20 puntos en los que incluye un alto el fuego en la ofensiva israelí, la liberación de todos los rehenes y el establecimiento de un Gobierno de transición supervisado por una junta presidida por Trump. Estos son los 20 puntos:

Gaza será una zona libre de terrorismo y no representará una amenaza para Israel.

Gaza será reconstruida para beneficio de su pueblo.

Alto el fuego inmediato y repliegue de las fuerzas israelíes.

Liberación de todos los rehenes de Hamás en 72 horas.

Israel liberará a 250 presos palestinos condenados a cadena perpetua y 1.700 gazatíes detenidos tras los atentados del 7 de octubre.

Hamás se compromete a coexistir pacíficamente y a desarmarse.

Envío de toda la ayuda humanitaria necesaria para Gaza tras la aceptación del acuerdo

La entrada y distribución de ayuda humanitaria se realizará sin interferencias y a través de Naciones Unidas.

Gaza será administrada por un comité tecnocrático supervisado por la 'Junta de la Paz'. Una Autoridad Palestina reformada tomará el control posteriormente.

Se creará un plan de desarrollo económico para Gaza para atraer inversiones.

Se creará una zona económica especial en Gaza.

No habrá desplazamientos forzosos y quienes se vayan voluntariamente tendrán derecho a regresar.

Hamás no podrá gobernar Gaza "ni directa, ni indirectamente" y se desmilitarizará bajo supervisión internacional.

Países de la región garantizarán que Hamás y otros grupos cumplan sus compromisos y que Gaza no represente una "amenaza para sus ciudadanos ni vecinos".

Se desplegará una Fuerza Internacional de Estabilización apoyada por EE.UU. y socios árabes, para entrenar fuerzas policiales palestinas y mantener la seguridad de fronteras, área en la que cooperarán Egipto e Israel.

Israel no ocupará ni anexará Gaza, se retirará progresivamente para transferir el control a la Fuerza Internacional de Estabilización y mantendrá un perímetro de seguridad si es necesario.

Si Hamás se demora o rechaza la propuesta, todo lo anterior se implementará en las zonas "libres de terrorismo" que Israel haya transferido a la Fuerza Internacional de Estabilización.

Se promoverá un diálogo interreligioso para fomentar la tolerancia y la convivencia pacífica entre palestinos e israelíes.

Se abrirá la posibilidad de la autodeterminación y la creación del Estado palestino, conforme avance la reconstrucción y se cumplan reformas. Un punto que Netanyahu niega haber acordado.

conforme avance la reconstrucción y se cumplan reformas. Estados Unidos establecerá un diálogo entre Israel y Palestina para acordar un horizonte político que permita una coexistencia pacífica y próspera.

Netanyahu apoya el plan de Trump

El primer ministro israelí expresó su respaldo al plan del presidente de Donald Trump para la paz en Gaza. Un plan en el que prevé un gobierno de transición para el enclave palestino sin presencia de Hamás. Después, una Autoridad Palestina asumiría el control del enclave, mientras Hamás sería desmilitarizado y no podría formar parte de un futuro gobierno. Netanyahu advierte que si Hamás no acepta la propuesta, mantendrá los bombardeos hasta "terminar el trabajo".

"Apoyo su plan para poner fin a la guerra de Gaza, que coincide con nuestros objetivos bélicos: devolverá a Israel a nuestros rehenes, desmantelará la capacidad militar de Hamás, pondrá fin a su dominio político y garantizará que Gaza nunca más represente una amenaza para Israel", expresó en la Casa Blanca. "Esto se puede hacer por las buenas o por las malas", añadió.

Por su parte, Trump agradece que Netanyahu acepte su propuesta: "Si trabajamos juntos, podremos poner fin a la muerte y la destrucción que hemos presenciado durante tantos años, décadas e incluso siglos, y así dar inicio a una nueva era de seguridad, paz y prosperidad para toda la región", manifestó. "Si Hamás rechaza el acuerdo, lo cual es posible, serán los únicos en oponerse. Todos los demás lo han aceptado", añadió.

