Se desploma una escuela en Indonesia mientras los estudiantes rezaban: hay un muerto y 100 heridos

Un edificio de un internado islámico en la isla de Java, Indonesia ha causado la muerte de al menos un estudiante, más de un centenar de heridos y decenas de personas atrapadas entre los restos. El incidente ocurrió este lunes a las 15:35, hora local, en el complejo educativo Al-Khoziny, en Sidoarjo, Java Oriental, mientras los alumnos se encontraban reunidos para la oración en la sala principal. Ocho alumnos han podido ser rescatados con vida después de más de ocho horas, aunque en estado muy delicado.

Los rescatistas han advertido de que han visto más cuerpos entre los escombros, lo que hace prever un aumento en la cifra de fallecidos. La Agencia Nacional de Gestión de Desastres actualizó la cifra de personas posiblemente enterradas a 38, frente a las 65 que aparecían en un listado inicial de la escuela.

Se investigan unas obras de ampliación no autorizadas

"El viejo edificio tenía dos pisos, pero al añadir dos más sin permiso, los cimientos no resistieron"

El incidente ocurrió durante las oraciones vespertinas y se relaciona con unas obras de ampliación no autorizadas, según las autoridades locales. Creen que la causa fue la debilidad de los cimientos tras la construcción no autorizada de dos pisos adicionales. Jules Abraham Abast, el portavoz de la policía provincial, declaró que: "El viejo edificio tenía dos pisos, pero al añadir dos más sin permiso, los cimientos no resistieron el peso durante el proceso de vaciado de concreto".

En el momento del colapso, un grupo de trabajadores vertía cemento en la nueva ampliación, pero la estructura cedió y los escombros sepultaron a docenas de estudiantes en la planta baja del edificio. Las primeras investigaciones indican que la obra no contaba con permisos oficiales y que la base original no estaba diseñada para soportar la carga adicional.

La mayoría de los estudiantes son varones de entre 12 y 18 años. Sus familias aguardan noticias en hospitales cercanos y frente al edificio colapsado.

