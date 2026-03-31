Primer Consejo de Ministros con Cuerpo como vicepresidente primero y Arcadi España como ministro de Hacienda, streaming en directo

Este martes se celebra el Consejo de Ministros, siendo el primero de Carlos Cuerpo como vicepresidente primero y Arcadi España como ministro de Hacienda. Entre las medidas adoptadas, se espera conceder la nacionalidad española a Leopoldo López.

También está previsto que se apruebe el indulto para 'Las Seis de Suiza', seis sindicalistas condenados a tres años y medio de prisión por acciones de protesta contra una cafetería de Gijón para defender a una trabajadora que denunció situaciones de acoso sexual y laboral.

Carlos Cuerpo y Arcadi España

El vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, y el ministro de Hacienda, Arcadi España, han posado una primera hora de este martes para los fotógrafos en la escalinata del edificio del Consejo de Ministros antes de asistir a su primera reunión como responsables de sus nuevas carteras.

El relevo de Montero ha provocado la quinta remodelación del Gobierno en esta legislatura en la que Carlos Cuerpo ha sumado la Vicepresidencia Primera a su cartera de Economía, mientras que Arcadi España, que era secretario de Estado de Política Territorial, ha asumido la de Hacienda.

Ambos se estrenarán este martes ante el Consejo de Ministros con sus nuevas responsabilidades, tras el anuncio de Pedro Sánchez y la remodelación del Gobierno.

Nacionalidad Leopoldo López

El Gobierno ha decidido otorgar la nacionalidad española a Leopoldo López, opositor venezolano. El líder de Voluntad Popular, opositor a Nicolás Maduro, no ha podido seguir los trámites ordinarios al no contar con la documentación necesaria.

La vía seguida para su nacionalización será la carta de naturaleza. El opositor se ha pronunciado destacando que agradece "todo el apoyo que nos ha dado el Gobierno". Me censuraron, me persiguieron, me encarcelaron, me robaron”, ha apuntado López a El Mundo y añade que este escenario le abre un nuevo camino.

La portavoz adjunta de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Enma López, manifestó este lunes que la decisión del Gobierno de conceder la nacionalidad española al opositor venezolano Leopoldo López demuestra su compromiso "con el pueblo hermano venezolano".

López lleva viviendo en España desde 2020 tras permanecer protegido en la residencia del embajador de España en Caracas desde el 30 de abril de 2019.

'Las Seis de Suiza'

Este martes, también se aprobará la propuesta de indulto a 'Las Seis de Suiza', las sindicalistas condenadas a tres años y medio de prisión por acciones de protesta contra una cafetería de Gijón para defender a una trabajadora que denunció situaciones de acoso sexual y laboral.

La medida de gracia se materializará después de numerosas protestas en Asturias en defensa de estas mujeres y del apoyo público de sindicatos y personas reconocidas de ámbitos como el cultural.

Fueron condenadas a tres años y medio de prisión tras las protestas que condujeron al cierre del establecimiento ya que el propietario aseguró que eran desproporcionadas.

"Lo hemos peleado durante meses, y lo hemos conseguido. El indulto a 'Las Seis de La Suiza' ya está aquí", declaró la vicepresidenta segunda en sus redes sociales

Plan anticrisis

El Gobierno ha puesto ya en marcha un plan integral ‘anticrisis’ para combatir los impactos económicos provocados por la guerra en Oriente Medio. Un paquete de medidas que se concentra muy especialmente en la aplicación de rebajas fiscales en combustibles, luz y gas y en el despliegue de ayudas especiales para los sectores más afectados, como transporte, agricultura, ganadería y pesca.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha acordado con el Comité Nacional del Transporte por Carretera un real decreto-ley con medidas de apoyo al sector, entre las que se incluye la modificación de la fórmula de revisión del precio del transporte en función de la variación del precio de combustible.

Transportes elevará al Consejo de Ministros un nuevo real decreto-ley, en el que también se incluirá la obligación de desglosar en la factura el ajuste por variación del precio del carburante. Esta fórmula, según ha detallado, estará vinculada al precio del combustible antes de impuestos, por lo que a fecha de hoy el peso del combustible se incrementaría del 30% actual al 40%.

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