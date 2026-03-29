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Carlos Cuerpo encabeza el cambio del PSOE hacia el centro

Desde La Moncloa, se hacen fuertes con el "No a la guerra" al tiempo que hacen cambios en el gobierno para apuntalar el tiempo que les queda de legislatura.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo (d), la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero (i), durante el acto de traspaso de cartera, a 27 de marzo de 2026, en Madrid (España). El presidente Pedro Sánchez anunciaba ayer que el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y Arcadi España ocuparían los cargos que dejaba María Jesús Montero al incurrir en las elecciones autonóm...

Carlos Cuerpo encabeza el cambio del PSOE hacia el centro | EUROPAPRESS

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Fran Paino
Publicado:

El Gobierno sigue insistiendo con la gravedad del conflicto en Irán y, en voz del presidente, "No a la guerra mientras yo siga en el gobierno", deja clara su intención para lo que resta de mandato.

Un giro hacia el centro

Esta semana Carlos Cuerpo ha asumido la Vicepresidencia Primera del Gobierno de España que ha dejado María Jesús Montero tras emprender su camino hacia Andalucía con la intención de ser presidenta de su comunidad autónoma. Este movimiento de Pedro Sánchez deja claro un cambio en el gobierno hacia el centro y la moderación.

El hasta ahora ministro de Economía, Carlos Cuerpo, tiene un perfil técnico muy diferente del desarrollado por su antecesora en el cargo. "Así soy, no lo puedo evitar; el ser político no tiene por qué salirse del centro y la moderación". Con este cambio de nombres, el PSOE podría estar tratando de unir a los socialistas más clásicos con los más alineados con el gobierno de Pedro Sánchez.

Distancia en el gobierno

Con este movimiento, el presidente del Gobierno parece estar buscando un distanciamiento entre su partido y la parte Sumar en el gobierno. Ahora Carlos Cuerpo ha escalado en la jerarquía de Moncloa para colocarse justo por encima de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del gobierno y con la que Cuerpo ya ha tenido algún encontronazo. Quizá el más sonado fue el choque que tuvieron con motivo de la intención de rebajar la jornada laboral por parte de la formación de izquierdas: "Es casi ser de mala persona no querer rebajar a la gente trabajadora, a la gente humilde, media hora al día en su jornada laboral".

La oposición

Los populares desacreditan la figura del número dos del gobierno y lo ven un cambio irrelevante: "Esto no cambia nada, siguen sin presupuestos, sin mayoría parlamentaria y sin un gobierno capaz de gobernar". Además, creen que el PSOE está siguiendo una estrategia para conseguir restarles votos: "Intentan que haya votantes del PP que se vayan a Vox y, por tanto, hacer que Vox crezca y el PP se empequeñezca", ha dicho el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Se ven a sí mismos como la única alternativa para gobernar el país.

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