Carlos Cuerpo encabeza el cambio del PSOE hacia el centro

El Gobierno sigue insistiendo con la gravedad del conflicto en Irán y, en voz del presidente, "No a la guerra mientras yo siga en el gobierno", deja clara su intención para lo que resta de mandato.

Un giro hacia el centro

Esta semana Carlos Cuerpo ha asumido la Vicepresidencia Primera del Gobierno de España que ha dejado María Jesús Montero tras emprender su camino hacia Andalucía con la intención de ser presidenta de su comunidad autónoma. Este movimiento de Pedro Sánchez deja claro un cambio en el gobierno hacia el centro y la moderación.

El hasta ahora ministro de Economía, Carlos Cuerpo, tiene un perfil técnico muy diferente del desarrollado por su antecesora en el cargo. "Así soy, no lo puedo evitar; el ser político no tiene por qué salirse del centro y la moderación". Con este cambio de nombres, el PSOE podría estar tratando de unir a los socialistas más clásicos con los más alineados con el gobierno de Pedro Sánchez.

Distancia en el gobierno

Con este movimiento, el presidente del Gobierno parece estar buscando un distanciamiento entre su partido y la parte Sumar en el gobierno. Ahora Carlos Cuerpo ha escalado en la jerarquía de Moncloa para colocarse justo por encima de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del gobierno y con la que Cuerpo ya ha tenido algún encontronazo. Quizá el más sonado fue el choque que tuvieron con motivo de la intención de rebajar la jornada laboral por parte de la formación de izquierdas: "Es casi ser de mala persona no querer rebajar a la gente trabajadora, a la gente humilde, media hora al día en su jornada laboral".

La oposición

Los populares desacreditan la figura del número dos del gobierno y lo ven un cambio irrelevante: "Esto no cambia nada, siguen sin presupuestos, sin mayoría parlamentaria y sin un gobierno capaz de gobernar". Además, creen que el PSOE está siguiendo una estrategia para conseguir restarles votos: "Intentan que haya votantes del PP que se vayan a Vox y, por tanto, hacer que Vox crezca y el PP se empequeñezca", ha dicho el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Se ven a sí mismos como la única alternativa para gobernar el país.

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