El Gobierno indultará a ‘Las seis de la Suiza’ tras nueve meses en prisión

El Consejo de Ministros aprobará a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social el indulto a 'Las Seis de la Suiza', las seis sindicalistas de la CNT (Confederación Nacional del Trabajo) que fueron condenadas a tres años y medio de prisión por coacciones al propietario de una pastelería de Gijón, llamada 'La Suiza'. Ocurrió en 2016, en medio de sus movilizaciones para defender a una compañera en un caso de acoso sexual y laboral.

Las 'seis de la Suiza' (grupo sindicalista conformado por cinco mujeres y un hombre) entraron en la prisión asturiana de Villabona el 10 de julio para cumplir su condena. Desde entonces, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha defendido en todo momento la legitimidad de la acción sindical, así como el derecho a la huelga, la movilización y la organización de las personas trabajadoras en España, ante una condena inapropiada en una democracia.

De hecho, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, prometió promover desde el Gobierno la medida de gracia a las condenadas en una reunión que tuvo con las personas afectadas el pasado mes de julio en Asturias. Y, de este modo, lograr su libertad, ya que apuntó: "Hacer sindicalismo no es delito. Defender los derechos de las y los trabajadores no es delito".

El caso de 'Las Seis de la Suiza'

El 15 de junio de 2015 una trabajadora de una pastelería de Gijón, que estaba embarazada, comenzó a sentirse mal y le pidió a su jefe irse a casa pero, según la CNT, el propietario de la pastelería, no lo permitió.

La mujer atemorizada por tener algún problema con el bebé avisó a su pareja, que se presentó allí y, tras una acalorada discusión, acabó estropeando uno de los frigoríficos del negocio de un golpe. La mujer se fue a casa y solicitó una baja por riesgo de aborto. Por otro lado, el propietario denunció a la pareja de la mujer.

En marzo de 2017, la empleada, después de que naciera su hijo y mientras estaba de baja por maternidad, acudió a la CNT para que le ayudaran a negociar su despido, debido a que no quería volver a trabaja en la pastelería, porque le producía "ansiedad y estrés" y denunció que el propietario le había acosado laboral y sexualmente. El propietario de 'La Suiza', al ser conocedor de la denuncia de la ya extrabajadora, la acusó por denuncia falsa, pero el caso se desestimó.

El sindicato se hizo cargo del incidente y trataron de llegar a un acuerdo con el dueño de la pastelería, pidiéndole una compensación de poco más de 6.000 euros y la retirada de la denuncia contra la pareja, pero este lo rechazó. Desde entonces, la CNT le presionó a través de múltiples concentraciones, en concreto quince, a las puertas de la pastelería. De las que solo la mitad de ellas fueron comunicadas a la Delegación del Gobierno.

La decisión del juez

La sentencia, ratificada por el Tribunal Supremo, consideró que el propietario se vio obligado a cerrar el negocio y a cambiar de ciudad por la presión sufrida, con el consiguiente quebranto económico y psicológico. Los sindicalistas, por su lado, aseguraron que la 'La Suiza' ya estaba en venta antes de que se sucedieran los hechos.

Los abogados de los condenados argumentaron que los hechos ocurrieron hace años, en 2016 y 2017, y que todos los acusados se encontraban insertados en la sociedad, con trabajo, familia, hijos y una vida que se iba a ver interrumpida por el ingreso en prisión. Pero el juez no tuvo en cuenta sus alegaciones y acordó su ingreso en prisión de manera inmediata en 2025, diez años después de que se dieran los hechos que desencadenaron la movilización sindicalista.

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