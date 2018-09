Ortuzar pide al Gobierno que "cumpla" con Euskadi: "El tiempo pasa y la paciencia se agota"

El presidente del PNV, ha pedido al Gobierno del PSOE que "cumpla" con Euskadi y haga efectivas las inversiones comprometidas y las transferencias pendientes y le ha advertido de que "el tiempo pasa y la paciencia se agota". Ortuzar y el lehendakari, Iñigo Urkullu, han participado este mediodía en el 'Alderdi Eguna' (Día del Partido), que ha reunido a miles de personas en las campas de Foronda de Vitoria.

Desde un escenario con un gran lazo amarillo en un lateral, ambos han tenido un recuerdo a los políticos catalanes encarcelados, han reclamado su puesta en libertad y han pedido distensión y diálogo en Cataluña. El líder del PNV, partido que ayudó con sus votos a que Pedro Sánchez llegara a La Moncloa, ha emplazado al Gobierno central a "pasar de las buenas palabras y los anuncios a los hechos".

"Hemos demostrado que sabemos arrimar el hombro" y el PNV ha sido "honesto y leal" pero "ser 'zintzo' (bueno) no quiere decir tonto" y los nacionalistas vascos "esperamos más del Gobierno de Pedro Sánchez", ha advertido Ortuzar. Ambos han pedido el cumplimiento íntegro del Estatuto, una "asignatura pendiente" y una "deuda" que debe saldar el Gobierno español, ha expuesto el lehendakari, que ha dicho que ahora el "reto" es llegar a un nuevo pacto estatutario con más consenso que el de Gernika, aunque haya que "lidiar con los maximalismos de unos y los maniqueísmos e inmovilismos de otros".

Andoni Ortuzar, ha asegurado que EH Bildu no condicionará el acuerdo para la reforma del autogobierno y que se equivoca si piensa que tiene al PNV de "rehén" por el acuerdo alcanzado en la ponencia parlamentaria. "EH Bildu que no se suba a la parra porque no le vamos a dejar. Si ha pensado que nos va a tener de rehenes se equivoca, no le vamos a dejar condicionar un acuerdo si es bueno y de integración", ha declarado Ortuzar

Ortuzar ha señalado que si esta legislatura no se produce un acuerdo para reformar y ampliar el autogobierno "no pasará nada". Ortuzar ha sostenido que de este proceso "o sale algo que merece la pena o el PNV se quedará donde está".

Ha recalcado que el derecho a decidir, considerado por EH Bildu como una condición mínima innegociable, no es algo inamovible porque tiene "formulaciones diferentes" y se trata de "un reconocimiento, una capacidad, más que de un ejercicio".

Ortuzar ha valorado las referencias realizadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al modelo de Quebec, donde se hizo un referéndum de independencia. "Es un gran avance, nunca habíamos visto a un presidente del gobierno ir tan lejos", ha mantenido. Ha reiterado el apoyo del PNV al PSOE para mantener la legislatura pero ha advertido que "si es para seguir así, casi daría igual" que se acabara