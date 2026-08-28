El Partido Popular atribuye parte de la tensión en Ceuta a "la incapacidad e ineficiencia del Gobierno"

La situación en la ciudad autónoma está la borde del colapso y en Moncloa señalan al Partido Popular y Vox de incitar a la violencia. Un grupo de manifestantes quemaron parte de un campamento de migrantes en Ceuta después de que hora antes, un centenar de personas cortaran el tráfico para impedir que los camiones de Cruz Roja les entregaran agua y comida a los migrantes que duermen cada noche en la playa del Trampolín.

El ministro del Interior, Fernando-Grande Marlaska, ha asegurado que ambos partidos han dedicado a "desinformar, buscar el aprovechamiento político o incitar al odio y al enfrentamiento entre personas en las calles de Ceuta". De hecho, señala que "la ultraderecha y la derecha hablan de invasores, delincuentes, llaman a cazar inmigrantes".

Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, apela a mantener la calma: "Tenemos que hacer un llamamiento responsable a la no violencia". A través de sus redes sociales, ha subrayado que "lo que estamos viendo no se corresponde con lo que es realmente Ceuta, una ciudad que siempre ha sido ejemplo de convivencia".

El PP pide respuestas

El Partido Popular ha respondido a las acusaciones de los ministros y ha responsabilizado directamente al Gobierno del malestar que se vive en la ciudad autónoma. La vicesecretaria popular, Cuca Gamarra, ha manifestado que "la alta presión y tensión a la que están sometidos en parte por la incapacidad e ineficiencia de este Gobierno".

"Todavía no hay medios suficientes para poder tramitar todos los expedientes desde extranjería", ha criticado en 'Espejo Público', añadiendo que "lo que hace falta son respuestas, agilidad y solo hay un camino, y es la devolución a Marruecos. El vicesecretario del partido Elías Bendondo, también pide soluciones al Gobierno: "Que se ponga al frente de esta crisis que lleva un mes de retraso".

Violencia contra los musulmanes

No obstante, los socios de Gobierno temen que la situación ponga en peligro la histórica convivencia cultural en la ciudad. El diputado de Sumar, Enrique Santiago, considera que "esta violencia se está dirigiendo contra la comunidad musulmana en Ceuta".

Sostiene que "esta política de soluciones imposibles como decir que hay que expulsar a todo el mundo cuando esto no puede ser es lo que está provocando esta violencia" y señala como "única solución", la de "ser realistas y organizar ya la salida a la península de todas las personas que no van a poder ser devueltas porque Marruecos no lo va a aceptar".

Mientras tanto, el presidente ceutí Juan Jesús Vivas condena la violencia en mitad de los altercados que ocurren en la ciudad: "Ceuta ha perdido su forma de vivir". Este viernes ha declarado que "nadie puede ni debe tomarse la justicia por su mano. La defensa de Ceuta y de los intereses de los ceutíes solo puede llevarse a cabo desde la legalidad, la responsabilidad y el respeto a la convivencia".

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