Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

Tensión Ceuta

El Partido Popular atribuye parte de la tensión en Ceuta a "la incapacidad e ineficiencia del Gobierno"

Los altercados de las últimas horas han elevado el temor a un estallido social. Desde Moncloa piden calma.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, durante la rueda de prensa ofrecida este sábado en Logroño.

Moncloa señala a PP y Vox de incitar a la violencia en Ceuta | EFE

Publicidad

Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
Publicado:

La situación en la ciudad autónoma está la borde del colapso y en Moncloa señalan al Partido Popular y Vox de incitar a la violencia. Un grupo de manifestantes quemaron parte de un campamento de migrantes en Ceuta después de que hora antes, un centenar de personas cortaran el tráfico para impedir que los camiones de Cruz Roja les entregaran agua y comida a los migrantes que duermen cada noche en la playa del Trampolín.

El ministro del Interior, Fernando-Grande Marlaska, ha asegurado que ambos partidos han dedicado a "desinformar, buscar el aprovechamiento político o incitar al odio y al enfrentamiento entre personas en las calles de Ceuta". De hecho, señala que "la ultraderecha y la derecha hablan de invasores, delincuentes, llaman a cazar inmigrantes".

Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, apela a mantener la calma: "Tenemos que hacer un llamamiento responsable a la no violencia". A través de sus redes sociales, ha subrayado que "lo que estamos viendo no se corresponde con lo que es realmente Ceuta, una ciudad que siempre ha sido ejemplo de convivencia".

El PP pide respuestas

El Partido Popular ha respondido a las acusaciones de los ministros y ha responsabilizado directamente al Gobierno del malestar que se vive en la ciudad autónoma. La vicesecretaria popular, Cuca Gamarra, ha manifestado que "la alta presión y tensión a la que están sometidos en parte por la incapacidad e ineficiencia de este Gobierno".

"Todavía no hay medios suficientes para poder tramitar todos los expedientes desde extranjería", ha criticado en 'Espejo Público', añadiendo que "lo que hace falta son respuestas, agilidad y solo hay un camino, y es la devolución a Marruecos. El vicesecretario del partido Elías Bendondo, también pide soluciones al Gobierno: "Que se ponga al frente de esta crisis que lleva un mes de retraso".

Violencia contra los musulmanes

No obstante, los socios de Gobierno temen que la situación ponga en peligro la histórica convivencia cultural en la ciudad. El diputado de Sumar, Enrique Santiago, considera que "esta violencia se está dirigiendo contra la comunidad musulmana en Ceuta".

Sostiene que "esta política de soluciones imposibles como decir que hay que expulsar a todo el mundo cuando esto no puede ser es lo que está provocando esta violencia" y señala como "única solución", la de "ser realistas y organizar ya la salida a la península de todas las personas que no van a poder ser devueltas porque Marruecos no lo va a aceptar".

Mientras tanto, el presidente ceutí Juan Jesús Vivas condena la violencia en mitad de los altercados que ocurren en la ciudad: "Ceuta ha perdido su forma de vivir". Este viernes ha declarado que "nadie puede ni debe tomarse la justicia por su mano. La defensa de Ceuta y de los intereses de los ceutíes solo puede llevarse a cabo desde la legalidad, la responsabilidad y el respeto a la convivencia".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Fernando Cocho dice que "nadie se cree que el CNI no haya alertado" de lo ocurrido en Ceuta, pero que "nunca sabemos quién dice la verdad"

Fernando Cocho entrevista

Publicidad

España

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, durante la rueda de prensa ofrecida este sábado en Logroño.

El Partido Popular atribuye parte de la tensión en Ceuta a "la incapacidad e ineficiencia del Gobierno"

Un coche de la Policía Nacional en una imagen de archivo.

La Policía Nacional prevé una prolongación de la crisis en Ceuta hasta noviembre, según un informe interno

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas

Vivas insta al Gobierno a actuar "de forma inmediata": "Para evitar el desastre no tenemos mucho tiempo"

Marlaska
Crisis migratoria

Marlaska anuncia 35 millones para reforzar la frontera de Ceuta con espigones más largos, drones y boyas permanentes

Javier Sánchez, politólogo
CEUTA

Javier Sánchez, politólogo: "La gestión de la crisis de Ceuta puede debilitar al Gobierno y reforzar a PP y Vox"

Marlaska llama al cese de la violencia en Ceuta y anuncia 35 millones para alargar espigones fronterizos
Congreso

Marlaska culpa al PP y Vox de "incitar al odio" en las calles y cifra en 5.000 los extranjeros que permanecen en Ceuta

Marlaska ha habla de "causas plurales" detrás de la entrada masiva pero sostiene que no responsabiliza de lo ocurrido al CNI ni a Policía o Guardia Civil.

Antena 3 Noticias
Presos

Interior traslada 22 presos desde Ceuta a la cárcel de Algeciras, en Cádiz

Algunos de los reclusos llegaron a la ciudad autónoma los días 30 y 31 de julio, con la entrada masiva de migrantes.

Feijóo ve "insostenible" la situación en Ceuta tras el ataque a cuatro militares: "¿A qué espera el Gobierno?"

El Partido Popular culpa al Gobierno del "caos absoluto" en Ceuta: "La situación escala y es insostenible"

El expresidente del Gobierno y presidente de la Fundación FAES, José María Aznar, durante su visita a Ceuta, en el Palacio de la Asamblea.

Aznar carga contra el Gobierno por su gestión en Ceuta: "La soberanía nacional no tiene vacaciones"

Fernando Cocho entrevista

Fernando Cocho dice que "nadie se cree que el CNI no haya alertado" de lo ocurrido en Ceuta, pero que "nunca sabemos quién dice la verdad"

Publicidad