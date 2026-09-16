Vicente Vallés: "Veremos si el delegado del Gobierno en Ceuta mantiene su relato o decide apuntar hacia arriba"

En el mes y medio que ha pasado desde el asalto a la frontera de Ceuta, hemos asistido a un debate político sobre la gestión del Gobierno, sobre lo que se ha hecho, y sobre lo que no se ha hecho-pero se debió hacer.

A partir de hoy, ese debate político va a continuar, pero se le va a añadir otra vía, que se puede considerar incluso más importante, por las consecuencias que pueda llegar a tener: la vía judicial.

Porque la Audiencia Nacional ya ha entrado en materia, citando como testigos al presidente de Ceuta y a quien fue, hasta hace una semana, el jefe de gabinete del delegado del gobierno.

Y más aún, porque la jueza ha pedido toda la documentación disponible sobre los avisos previos al asalto.

En definitiva, la justicia trata de averiguar quién supo qué, cuándo lo supo, y qué hizo o no hizo quien lo supo, después de saberlo.

Y la sospecha inicial apunta hacia el delegado del gobierno, que en algún momento también será llamado a declarar ante la jueza, y que no ha aparecido en público desde hace una semana.

En su última comparecencia negó todo lo que había dicho previamente su jefe de gabinete. Veremos si mantiene ese relato, o si decide apuntar hacia arriba.