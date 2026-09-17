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Ceuta
Vídeo: Así han sido los abucheos a Elma Saiz durante un acto en Melilla tras la mención de Juan José Imbroda
El público ha reaccionado con abucheos cuando Juan José Imbroda ha agradecido la presencia de la ministra de Seguridad Social.
El acto de conmemoración por los 529 años de Melilla ha estado marcado por los abucheos dirigidos a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
La reacción durante el discurso de Imbroda
El episodio se ha producido al comienzo de la intervención del presidente de Melilla, Juan José Imbroda. Durante su discurso, Imbroda ha agradecido la presencia de la ministra en el acto institucional.
Ha sido en ese momento cuando parte del público presente ha reaccionado con abucheos a Elma Saiz.
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