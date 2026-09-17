Vídeo: Así han sido los abucheos a Elma Saiz durante un acto en Melilla tras la mención de Juan José Imbroda

El acto de conmemoración por los 529 años de Melilla ha estado marcado por los abucheos dirigidos a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

La reacción durante el discurso de Imbroda

El episodio se ha producido al comienzo de la intervención del presidente de Melilla, Juan José Imbroda. Durante su discurso, Imbroda ha agradecido la presencia de la ministra en el acto institucional.

Ha sido en ese momento cuando parte del público presente ha reaccionado con abucheos a Elma Saiz.

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