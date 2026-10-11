Pedro Sánchez llama a movilizarse el 29-N: "España necesita cuatro años más de avance y menos insultos de la derecha"

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha llamado este domingo a la movilización electoral de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, en un acto celebrado en Ponferrada (León), junto al secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez.

Sánchez ha reivindicado los avances sociales de su Ejecutivo y ha situado el acceso a la vivienda como la gran causa pendiente del país, al tiempo que ha advertido de que los próximos comicios decidirán entre continuar con las políticas progresistas o abrir la puerta a "la reacción".

Uno de los ejes centrales del discurso de Sánchez ha sido el acceso a la vivienda, que ha presentado como el principal reto social de los próximos años. El presidente ha recordado el caso de Maricarmen, la mujer de 87 años que fue desahuciada y que, antes de morir, expresó su deseo de que "nadie más tuviera que pasar por lo que ella había sufrido".

"La nuestra será la causa de la vivienda, y la vamos a ganar con la fuerza de la gente y una mayoría parlamentaria amplia y progresista", ha asegurado.

La solución al problema de la vivienda

Sánchez ha defendido que la solución al problema habitacional pasa por unir a pequeños propietarios e inquilinos, en lugar de enfrentarlos, y ha situado a los fondos buitre y la especulación en el centro de sus críticas.

"Yo voy a hacer todo para garantizar vivienda digna a los jóvenes y no tan jóvenes de este país", ha afirmado, al tiempo que ha rechazado el planteamiento de la derecha, al que ha acusado de alimentar una falsa confrontación entre quienes poseen una vivienda y quienes necesitan alquilarla.

El jefe del Ejecutivo ha reivindicado en Ponferrada las políticas desarrolladas por los gobiernos socialistas en materia de pensiones, igualdad, derechos del colectivo LGTBI y empleo.

Sánchez ha recordado las movilizaciones sociales que, según ha señalado, precedieron a diferentes avances legislativos, como la "aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo", las medidas contra la "violencia de género" y la "reforma laboral" acordada con sindicatos y patronal.

En materia de empleo, ha destacado que España cuenta con 22,5 millones de trabajadores cotizantes a la Seguridad Social, y ha defendido que la reforma laboral ha contribuido a reducir la temporalidad hasta el 12%. También ha puesto en valor la subida del salario mínimo interprofesional, que ha cifrado en un 66% durante los años de Gobierno socialista.

Respecto a las pensiones, ha criticado la congelación aplicada durante la etapa del Gobierno del PP, y ha defendido la revalorización de las prestaciones, así como el fortalecimiento de la hucha de las pensiones.

El presidente también ha dedicado parte de su intervención a la política internacional. Ha recordado la respuesta del Gobierno a la guerra de Ucrania y a la crisis energética, así como su rechazo al incremento del gasto militar hasta el 5% y su defensa del reconocimiento del Estado palestino en el contexto de la ofensiva israelí en Gaza.

"En Feijóo no confía ni Feijóo"

Buena parte del discurso ha estado dirigida contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Vox, Santiago Abascal, a quienes Sánchez ha acusado de "recurrir a los bulos, los insultos y los recortes como principales argumentos políticos".

"En Feijóo no confía ni Feijóo", ha ironizado el presidente. En este contexto, ha defendido el derecho de la ciudadanía a votar por correo y ha instado a la participación masiva en las urnas.

Sánchez también ha cuestionado la iniciativa del PP y Vox contra el reconocimiento del derecho al voto de alrededor de 400.000 españoles, a los que se les habría reconocido la nacionalidad española en virtud de la legislación de memoria democrática. El presidente ha reclamado al Tribunal Supremo que actúe frente a lo que considera un intento de limitar derechos políticos. "En una democracia, el voto no se prohíbe, se garantiza", ha sostenido

El líder socialista ha advertido, además, de que PP y Vox pretenden revertir medidas impulsadas por su Gobierno, como las subidas salariales y las políticas climáticas. Frente a ello, ha defendido que España necesita "cuatro años más de avance y menos insultos por parte de la derecha".

También ha criticado las propuestas de la oposición en materia de pensiones y bajas laborales, y ha acusado a sus adversarios de presentar falsas disyuntivas entre los servicios públicos y los intereses económicos. "Sanidad pública sí o sí, vivienda digna sí o sí", ha proclamado.

Un horizonte de crecimiento y energías renovables

Sánchez ha defendido el modelo económico de su Gobierno, y ha asegurado que España ha demostrado que es posible "crecer, crear empleo y mejorar los salarios" incluso en un contexto marcado por la pandemia, la guerra de Ucrania y otras crisis.

"Si hemos logrado todo lo que hemos logrado con una pandemia, un volcán, con guerras y con un Gobierno de coalición en minoría parlamentaria, ¿Os imagináis si tuviéramos una mayoría amplia y progresista en el Parlamento?", ha preguntado a los asistentes.

El líder socialista ha terminado su intervención en Ponferrada haciendo un llamamiento a la movilización: "Nuestra fórmula es votar, votar y votar, porque si votamos ganamos".