Pedro Sánchez señala que "es hora de que el Parlamento se parezca a la calle" y no descarta indultar al fiscal general antes del 29N

En el día en el que el juez Santiago Pedraz puede imputar al PSOE por financiación ilegal, elDiario.es ha publicado una entrevista del líder del partido. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado la politización por la muerte de Maricarmen, la anciana de 87 años desahuciada el pasado mes de septiembre, sin embargo ha manifestado que "es hora de que el Parlamento se parezca a la calle y no a quienes viven en aticazos".

Por ello subraya que "lo que hay que hacer es reivindicar la política para que no se produzca ese dolor" y sostiene que para llevarlo a cabo "España necesita más avances sociales y menos insultos de la derecha". Y recuerda que "si el Parlamento da la espalda a la ciudadanía, la ciudadanía tiene todo el derecho a reclamar la respuesta a lo que está demandando, que es una intervención contundente del mercado de la vivienda".

Sánchez ha afirmado estar estudiando "todas las leyes y medidas que nos han quedado pendientes para ver la factibilidad de poder aprobarlas bien en Diputación Permanente o bien por parte del Gobierno en su condición de Poder Ejecutivo", y ha avanzado que no descarta que el Consejo de Ministros apruebe indulto para el fiscal general del Estado antes de la selecciones generales del próximo 29 de noviembre.

La reacción de la oposición a las palabras del jefe del Ejecutivo no ha tardado en llegar. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha publicado un mensaje en 'X' afirmando que "el parlamento se parece a la calle, a quien no se parece es a ti". Y ha añadido que "quien suplanta la voluntad popular por la propia tiene nombre. Y no es demócrata", ha escrito.