El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha recordado a las víctimas de ETA y a los que brindaron con champán cuando asesinaban para echarle en cara al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pacto con Bildu para los Presupuestos Generales del Estado 2021 en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Y ha mentado una frase de la madre de una víctima de ETA, el socialista Pagazaurtundua, "haréis cosas que nos helarán la cara". Para Casado Sánchez "ha mentido a todo el mundo, también a las víctimas del terrorismo, díganos si ha cedido algo más para aprobar el presupuesto".

Pedro Sánchez ha respondido que el libro viejo del PP en la oposición es sacar Cataluña y ETA, cuando "el problema que tienen es que 198 escaños han decidido que tenemos que tramitar los presupuestos", que considera imprescindibles para hacer frente a la situación y la modernización del país. Y les acusa de que esto les de igual, porque hacen "la política del 'trumpismo', volar todos los puentes, mentir, 'fake news', mienten sin rubor, como Trump, no reconocen la derrota y tendrán su mismo final, fracaso y derrota electoral".

Infamia

Casado califica las palabras de Sánchez de infamia, delante de la hermana de Giménez Becerril, víctima de ETA y diputada del PP. Dice que "quienes no podemos dormir tranquilos somos los españoles es con usted". A lo que el presidente del Gobierno dice que el Gobierno socialista fue el que derrotó a ETA y el que va a aumentar la partida de educación, cuando la recortó el PP.

Ciudadanos le reclama que elija socio

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a pactar los Presupuestos Generales del Estado con la formación naranja y no con Esquerra y con Bildu, a lo que Sánchez le ha contestado que rechaza "vetos cruzados" y que dialogarán con todas las fuerzas parlamentarias. Arrimadas ha pedido al presidente que aclare ya si quiere "un acuerdo transversal, sensato y moderado" con Cs o si prefiere unos Presupuestos "más radicales" en lo económico y "a cambio de más concesiones separatistas" pactados con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y EH Bildu. Sánchez ha asegurado que los PGE son "sensatos, moderados y beneficiosos para el conjunto de la ciudadanía española".

Respecto a con quién los negociará, ha dicho que es "tiempo de inclusión, no de exclusión", y que deben ser unos Presupuestos "de país". Por eso "no vamos a aceptar ningún veto cruzado y vamos a tender la mano a todas las fuerzas parlamentarias", ha declarado, subrayando que en este tiempo "inédito y tan complejo" para España a causa de la pandemia de coronavirus, "no es cuestión de ir unos contra otros".