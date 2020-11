Ana Oramas: "Canarias es un polvorín por la inmigración y el paro. ¿Necesitamos un partido independentista para que nos atiendan?"

La diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha hecho una dura interpelación al Gobierno apelando a que actúe por que "Canarias es un polvorín", aludiendo a los problemas con los inmigrantes, imposibles de atender al llegar cientos todos los días, y la situación económica derivada del coronavirus y la falta de turismo.

Emocionada, Oramas se ha quejado de que "hoy, día negro para Canarias, abrimos todos los medios nacionales, los alemanes, del Reino Unido, de Europa y el mundo. Es el peor momento de nuestra historia, con 17.000 inmigrantes africanos atrapados, con la mitad de la población activa en paro o en ertes, esta semana colapsados los servicios de empleo, con el 62% de los jóvenes en paro, la mitad de la población activa en paro sin esperanza".

Dimisión de Marlaska

Señalando al ministro del Interior, Grande-Marlaska, ha contado que "los canarios fueron a una plaza donde el ministro del Interior soltó a 200 inmigrantes, sin donde dormir ni comer". Y ha añadido que "no tenemos capacidad de acogida, 6.000 inmigrantes en hoteles, no hay trabajo, no hay comida". Pide la dimisión del ministro.

¿Somos España?

Y se pregunta: ¿Somos España, somos Europa o tenemos que tener un partido independentista, resucitar le MPAIC para que le hagan caso a Canarias? ¿No considera España Canarias, no se considera Europa? ¿Tenemos que ir a la Unión Africana para que resuelva el drama?".

Para Oramas "Canarias es un volcán, un polvorín, es un tema de Estado". Reclama una reunión del presidente y los vicepresidentes para que den respuesta y "tomen decisiones". No le vale el anuncio del comienzo de las repatriaciones de inmigrantes llegados a las islas: "Anunciaron que repatriaban, un avión con 8 marroquíes y 16 policías, ¿eso es repatriar?".