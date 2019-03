Pedro Sánchez: "El 'brexit' es un duro golpe para los europeistas y la Unión Europea pero no es irreversible"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, cree que la salida de Reino Unido de la UE "es un duro golpe para los europeistas y la UE pero no irreversible". Considera que este resultado tiene que hacer reaccionar a los líderes europeos. "Hemos vivido la convocatoria de un referéndum por parte de una derecha irresponsable", matiza.

Cree que hay que vacunarse contra los populismos y considera que la UE tiene que ser un conjunto común de intereses y valores. "Eso no lo hemos visto estos últimos años gobernados por la derecha, por eso es importante que haya un cambio", declara.

Sobre las consecuencias de un posible referéndum catalán cree que el ejemplo de Escocia deberían hacernos reflexionar. "Descargan en los ciudadanos la responsabilidad sin dar la información sobre las consecuencias de su voto. "La vida no es una cuestión binaria del sí o el no, es un espacio común para el acuerdo, la solución al inmovilismo no es el victimismo por eso la unica alternativa posible", matiza.

El PSOE apela a que se vote con confianza y no "influidos por los cantos del miedo". Para Sánchez, David Cameron ha quemado cualquier posibilidad de entendimiento y convivencia con la UE. "Ahora mismo en Reino Unido hay una crisis territorial gravísima con territorios como Escocia", apunta Sánchez.

Destaca que el PSOE no va a vetar a ninguna fuerza política del cambio, pero también "ha demostrado que no quiere ser presidente del Gobierno a cualquier precio".