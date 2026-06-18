Pedro Sánchez no cierra la puerta a un adelanto electoral mientras aumenta la presión en el Congreso con los socios

"Señor Sánchez, estamos nadando en el último largo de la legislatura. Presente los presupuestos, es su obligación", reclamó la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, sumándose al clamor mayoritario del Congreso que reclama a Pedro Sánchez unas elecciones, añadiendo que si, en el caso de presentar los presupuestos, "no consigue un acuerdo suficiente en esta Cámara, disuélvala y convoque elecciones".

El PNV, socio clave de Pedro Sánchez, pide un adelanto electoral, al igual que Coalición Canaria. Por su parte, el presidente del Congreso, a su llegada a la reunión del Consejo Europeo, ha asegurado que "los presupuestos los vamos a presentar", pero respecto a que no obtenga el apoyo mayoritario de la cámara para su aprobación ha indicado que "si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos cuando se produzcan estas hipótesis".

Con estas declaraciones, el jefe del Ejecutivo no cierra la puerta a un posible adelanto electoral. Él mismo ha repetido en reiteradas ocasiones que tendrán lugar en 2027, y la última novedad es que serían otro día distinto a las autonómicas y municipales. No obstante, ha añadido que "sobre hipótesis" no quiere pronunciarse, a pesar de reconocer que dirige "un Gobierno en coalición y con minoría parlamentaria".

"Vamos a sudar la camiseta"

El líder socialista, que comprende que "como es lógico y legítimo" los grupos parlamentarios buscan ganar autonomía y visibilidad propia de cara a una convocatoria electoral, aún así defendió que hay "muchos motivos" para apoyar unos presupuestos que garanticen "un horizonte de avance social, de rigor fiscal y de transformación".

Los vascos han sido uno de los socios más estables de la legislatura, a los que Sánchez ha agradeció su tono "constructivo" en la sesión de control al Gobierno y aseguró "sudar la camiseta" para sacarlos adelante.

Presión del Congreso

En el Congreso la presión aumenta, donde además de los socios, la oposición junto con Junts también ha instado al presidente a disolver las Cortes y convocar elecciones generales. Ante esta petición la Mesa del Congreso, que cuenta con mayoría de PSOE y Sumar, no admitió las enmiendas presentadas por el partido catalán y el PP para que la cámara Baja instara al Gobierno a adelantar elecciones ante la "debilidad" del Ejecutivo.

La portavoz popular Ester Muñoz manifestó que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, "no trabaja para el parlamento, sino que trabaja para Pedro Sánchez", alegando que tanto PSOE y Sumar "tienen miedo de que esté parlamento vote".

Por su parte el portavoz adjunto de la formación de Carles Puigdemont, Josep María Cruset, ve una situación de "extrema debilidad" de un Gobierno que no ha aprobado ni unos Presupuestos en toda la legislatura, carece de mayorías para sacar su principales leyes y cada vez está "más asediado" por los "crecientes casos de corrupción".