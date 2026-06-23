Pedro Sánchez asegura que seguirá "pese a las dificultades y las piedras en el camino"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que su Gobierno continuará pese a las dificultades. Durante un acto en el Imserso ha evitado responder a las preguntas de lo que opina sobre la sentencia que dictó el Tribunal Supremo condenando a su 'exnúmero dos', José Luis Ábalos, a 24 años de cárcel por el 'caso mascarillas'.

Sánchez ha anunciado durante el acto la aprobación de hoy en el Consejo de Ministros de un nuevo Real Decreto que permitirá la inversión de 2.218 millones para dependencia. La "mayor inversión en dependencia de la historia de la democracia", que según ha recalcado, "casi multiplica por cinco" la financiación estatal desde su llegada al Ejecutivo.

Esto permitirá a la Administración financiar el 50% del sistema de dependencia elevando su aportación hasta superar los 7.200 millones de euros en el año 2027.

"Este Gobierno quiere continuar"

Durante su intervención ha señalado que hoy era un día "muy especial" por este motivo y ha añadido "a quienes se preguntan por qué este Ejecutivo", que este Gobierno "quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí".

De hecho, ha añadido que sigue para "mejorar la vida de la gente". "Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor", ha remachado.

Pedro Sánchez ha confirmado que, según su opinión, este anuncio va a hacer de España "un país mejor y una democracia mejor". Además, pese a la sentencia conocida del 'caso mascarillas', el presidente del Gobierno no ha querido responder a las preguntas que le han formulado los periodistas a la entrada y a la salida del acto.

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