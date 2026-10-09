El PSOE estudia una lista conjunta con la izquierda para arrebatar al PP la mayoría del Senado

El PSOE estudia la posibilidad de concurrir al Senado en una lista conjunta con otras formaciones de izquierda para intentar arrebatar al Partido Popular la mayoría absoluta que mantiene actualmente en la Cámara Alta. La propuesta se abordará este domingo en una reunión entre los socialistas y partidos del Frente Amplio, según han indicado a Europa Press fuentes conocedoras del encuentro.

La iniciativa busca concentrar el voto progresista en las circunscripciones al Senado y aumentar las opciones de disputar el control de la institución a los populares. Sin embargo, las negociaciones se encuentran en una fase inicial y todavía quedan por resolver tanto la disposición de los socialistas como las alianzas de la izquierda alternativa para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Fuentes de Ferraz aseguran que el partido está estudiando "todas las alternativas y escenarios" para ganar los comicios, tanto en el Congreso como en el Senado, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara el adelanto electoral este lunes.

Los socialistas también critican la actuación del PP en la Cámara Alta durante la legislatura y consideran que ha hecho un uso "espurio" de su mayoría. Entre otras iniciativas, señalan las comisiones de investigación sobre presuntos casos de corrupción que afectan al PSOE, como el conocido como 'caso Koldo'.

En el marco de estas investigaciones, los populares han llamado a comparecer al exministro José Luis Ábalos, a su antiguo asesor Koldo García y al exnúmero tres del PSOE Santos Cerdán. También compareció el propio Pedro Sánchez, el 30 de octubre de 2025.

Una plataforma ciudadana reclama la unidad

El debate sobre una candidatura común se ha reactivado tras la presentación de 'Senadoras y senadores por la Democracia', una iniciativa de la sociedad civil que reclama listas conjuntas de izquierdas para el Senado en la mayoría de las circunscripciones. Entre las personalidades que respaldan la propuesta figuran la escritora Elvira Lindo, el cantante Víctor Manuel y el actor Pepe Viyuela.

Desde el Frente Amplio prevén abordar esta posibilidad con el PSOE en el encuentro de este domingo. La formación sostiene que el objetivo es explorar fórmulas para maximizar la representación progresista en la Cámara Alta. Sumar estuvo presente en la presentación de la plataforma y también defiende el diálogo para mejorar la representación de la izquierda.

Izquierda Unida, por su parte, se muestra dispuesta a estudiar posibles acuerdos, aunque establece condiciones. Fuentes de la formación han señalado a Europa Press que apoyarán las opciones de confluencia "siempre que sean de izquierdas, justas y en el sentido que está demandando la mayoría progresista, para impedir que se repita la alianza y la comunión de intereses que han demostrado durante esta última legislatura la derecha extrema del PP y la extrema derecha de Vox".

IU recuerda, además, que ya había expresado su disposición a analizar una propuesta similar planteada por la sociedad civil semanas atrás. La formación asegura que estaba abierta a conocer sus detalles y a dialogar, respetando su carácter federal.

El plazo para cerrar coaliciones termina el 16 de octubre

El calendario electoral añade presión a las conversaciones: los partidos tienen hasta el próximo 16 de octubre para registrar las coaliciones. El encuentro del domingo servirá para comprobar si existe margen para negociar una candidatura compartida antes de que expire ese plazo.

En Compromís, la propuesta genera posiciones diferentes. Algunas fuentes de la formación valenciana advierten de que todavía no ha habido un contacto formal y temen que se trate de otro "globo sonda" del PSOE. En este sentido, recuerdan que el exlíder autonómico Ximo Puig defendió listas de unidad con Compromís en anteriores convocatorias, pero la dirección federal socialista terminó rechazándolas.

Otras voces de la formación ven con buenos ojos la posibilidad, aunque consideran complicado cerrar un pacto sin aclarar antes cómo concurrirá la izquierda alternativa al Congreso, tanto en la Comunidad Valenciana como en el conjunto de España.

La izquierda todavía no ha definido por completo sus alianzas ni ha elegido un candidato para las generales, dos cuestiones que pueden condicionar las conversaciones para el Senado.

Un precedente que no evitó la mayoría absoluta del PP

Para encontrar un antecedente de una alianza de estas características hay que remontarse a hace más de 25 años. Entonces, el líder socialista Joaquín Almunia y el dirigente de Izquierda Unida Francisco Frutos pactaron presentar candidaturas conjuntas al Senado en 27 circunscripciones.

Aquel acuerdo no logró impedir que el PP de José María Aznar obtuviera la mayoría absoluta en ambas cámaras. Ahora, los socialistas y sus posibles socios estudian si una nueva fórmula de unidad puede alterar el equilibrio de fuerzas en el Senado en las elecciones del 29 de noviembre.