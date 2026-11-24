“La fuerza de la gente” ha sido el lema elegido por el PSOE durante esta campaña, lema que han ido adaptando con el objetivo de acercarlo a su potencial electorado. Hemos visto también “la fuerza de las mujeres”, para apelar al voto femenino, o “la fuerza de un país”, para apelar al votante constitucionalista.

Sánchez escogió el municipio de Alcorcón para avanzar su programa y en este mitin, que congregó a más de 5.000 personas, ondeó la bandera española que reclamó como “nuestra”, “de la democracia, de la igualdad, de las mujeres y sus derechos”, para después dirigirse a “la gente moderada, constitucionalista y europeísta”. Conscientes de que no pueden crecer solo a costa de los votantes de izquierda, el partido ha modulado su discurso e incluido en su programa medidas que también sean un guiño para los votantes de centro.

El programa se compone de 500 medidas y “nace”, según los socialistas, “de una convicción clara” de que “España necesita más derechos, más oportunidades y más protección para las clases medias y trabajadoras”.

Vivienda, uno de los ejes del programa

La vivienda fue el motivo que impulsó a Sánchez a adelantar las elecciones y ocupa un espacio prioritario en su programa. Bajo el epígrafe “Una política ambiciosa para garantizar el derecho a la vivienda”, los socialistas hacen varias propuestas entre las que destaca dedicar anualmente un 1% del PIB para garantizar el acceso a la vivienda.

Los socialistas también prometen reformar la Constitución para que la vivienda se considere un derecho fundamental, aumentar el parque de viviendas públicas y protegidas, destinar el 1% de la licitación anual de obra pública a constituir un fondo de adquisición de vivienda protegida y asequible, construir un parque público estatal de 100.000 viviendas o movilizar suelo público en concesión de obra pública o en colaboración público-privada.

Centrado en los inquilinos, y siguiendo la línea que ya marcaron en el Decreto de Vivienda aprobado en la Diputación permanente, los socialistas, sin especificar por cuanto tiempo, proponen ampliar la duración de los contratos de arrendamiento y congelar temporalmente las rentas que superen los índices de referencia, evitando incrementos abusivos en los mercados tensionados. Se vuelven a incluir también deducciones fiscales para las personas inquilinas, bonificaciones fiscales para las personas propietarias que reduzcan los precios del alquiler y ofrecer un servicio de justicia gratuita para víctimas de abusos inmobiliarios, priorizando aquellas familias que residen en zonas declaradas tensionadas

Entre sus compromisos estrella se encuentran también un impuesto progresivo a la posesión de todas aquellas viviendas de grandes propietarios y fondos buitre que no se destinen a alquiler residencial asequible y la limitación de la compra de viviendas por fondos especulativos.

Una nueva figura: La “unión de amistad”.

Bajo el epígrafe “Calidad democrática, convivencia y derechos”, los socialistas crean una nueva figura jurídica denominada “la unión de amistad”. El objetivo es incluirla en el código civil para amparar legalmente” a personas unidas por un vínculo de amistad o compañerismo que deciden asumir un compromiso mutuo de cuidados”.

En este mismo epígrafe se encuentran medidas prioritarias para el PSOE como es el compromiso de “blindar constitucionalmente” el sistema público de pensiones y su revalorización conforme al IPC. Y otras como rebajar la edad del voto a los 16 años, suprimir los aforamientos de los cargos públicos para los delitos ajenos al ejercicio de su cargo.

Sistema ferroviario

Las tragedias ferroviarias de Urda y Adamuz se han tenido en cuenta en el programa, con “la obligación de garantizar la seguridad de la red ferroviaria y recuperar la confianza de quienes viajan y trabajan en ella”, proponen impulsar un Pacto de Estado por la Seguridad Ferroviaria, la Atención a las Víctimas y la Justicia, con las asociaciones de víctimas, los trabajadores del sector, las organizaciones sociales y el conjunto de las fuerzas políticas.

Entre otras muchas medidas, también prometen tramitar como proyecto de ley el Real Decreto-ley aprobado el 10 de noviembre de 2026, que refuerza las facultades de supervisión e inspección, incorpora a la Ley del Sector Ferroviario la cultura justa y la protección de quien comunica un riesgo, precisa el cómputo de los tiempos de conducción y amplía la aplicación de los coeficientes reductores de la edad de jubilación en el sector. Y prometen garantizar una atención integral y ágil a las víctimas de accidentes y a sus familias, a través de la figura del Defensor de Víctimas de Accidentes Colectivos, con la participación activa de las asociaciones de víctimas.

Otras medidas destacadas

Además de las pensiones, los socialistas también quieren blindar en la constitución el derecho al aborto. En materia sanitaria se comprometen a garantizar el derecho a la atención psicológica gratuita en la sanidad pública con una primera consulta en un plazo máximo de 30 días, y, siguiendo el camino que arrancaron con el Plan Veo, proponen el Plan Sonríe, que consiste en incorporar de manera progresiva a la sanidad pública tratamientos bucodentales básicos como empastes, endodoncias, reconstrucciones y tratamientos periodontales.

En el capítulo de fiscalidad, incluyen incrementar la tributación de las rentas de capital más elevadas y aumentar los impuestos a los tecnooligarcas.

En cuanto a la corrupción, prometen aprobar una Ley Orgánica de Integridad Pública y una Estrategia Nacional Anticorrupción, con mapas de riesgos en todas las administraciones, y crear una Agencia Independiente de Integridad Pública que coordine los organismos de supervisión y refuerce la protección de quienes denuncian.

Se comprometen también a incorporar por ley el programa Cumpliendo, para que las diferentes administraciones rindan cuentas del cumplimiento de sus compromisos. Y reforzar el control de la contratación, las subvenciones y la financiación política con análisis de datos y trazabilidad del gasto.