Pedro Sánchez es 'aplastado' por Papá Noel, en la viñeta gráfica de Alfredo Boto

Con la recta final del curso político este año, Pedro Sánchez hace balance de un año en mitad de una crisis desatada por los casos de corrupción, la condena por el Tribunal Supremo a García Ortiz y los casos de acoso sexual que señalan a diversas figuras del PSOE. Todo ello, mientras Yolanda Díaz solicita una remodelación urgente del Ejecutivo.

El Caso Koldo

Tras el envío a prisión de Santos Cerdán, exsecretario de Organización de PSOE, se suma al ingreso de José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García en la cárcel del Soto del Real. Su entrada a prisión provisional y sin fianza se dictó tras apreciar riesgo "extremo" de fuga ante las elevadas peticiones de prisión que afronta por presuntas comisiones irregulares en contrato de mascarillas.

El que fue Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de España y su exasesor entraron en la cárcel del Soto del Real (Madrid) el pasado 27 de noviembre.

A todo ello se suma la derivada de la exmilitante del PSOE Leire Díez, conocida por algunos como la "fontanera" de Ferraz,detenida y puesta en libertad con medidas cautelares por supuestos contratos irregulares junto al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y el empresario Antxon Alonso.

La condena por el Tribunal Supremo a García Ortiz

Toda esta trama ocurre en un año en el que el Tribunal Supremo ha condenado a Álvaro García Ortiz por revelación de datos reservados por la filtración del correo del abogado de González Amador y por la nota informativa de Fiscalía.

De esta forma, se considera probado que fue el entonces fiscal general, o una persona de su entorno, quien filtró el correo.

La sentencia se conoció casi tres semanas después de que el Tribunal adelantara el fallo por el que se acordó condenarle a dos años de inhabilitación para el cargo y multa de 7.200 euros, además de indemnizar a González Amador con 10.000 euros por daños morales.

Los casos de acoso sexual

En mitad de esta crisis que acecha al PSOE, se suma las denuncias internas por acoso sexual que han ido derivando en dimisiones a lo largo de las últimas semanas. La acumulación de casos ha provocado una crisis interna entre las filas socialistas.

Entre los acusados se encuentran Paco Salazar, exasesor en Moncloa y antiguo militante socialista que ha sido señalado por varias de denuncias de acoso sexual; y Toni González, alcalde de Almussafes (Valencia) quien ha recibido dos denuncias por acoso sexual y laboral o José Tomé, presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte de Lemos, que ha sido denunciado por varias mujeres por acoso prolongado.

Además, Antonio Navarro, secretario general del PSOE en Torremolinos que fue denunciado por una serie de mensajes inapropiados hacia una mujer a través del canal interno del partido y Javier Izquierdo quien fue miembro de la Ejecutiva Federal y senador por Valladolid y dimitió tras hacerse públicas varias denuncias por acoso.

Fragilidad parlamentaria

Lo que está claro es que el Gobierno de coalición no está pasando por su mejor momento. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha reclamado un "cambio profundo en el Gobierno". "Se acabaron las reflexiones, se acabó los cambios y las reformas cosméticas. Hay un punto y aparte y toca actuar", ha expresado la ministra de Trabajo y Economía Social en declaraciones a 'La Sexta'. "Es grave. Basta ya. El deterioro es mayúsculo. Es insoportable lo que vivimos: corrupción, puteros, machismo" ha añadido.

Esta fragilidad se suma a la caída de lospresupuestos generales del Estado Los votos en contra de PP, Vox, UPN y Junts derribaron la propuesta de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Esto hace que el Gobierno presente una nueva senda de déficit con los mismos objetivos.

