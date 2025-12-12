Yolanda Díaz exige a Sánchez "reformular" el Ejecutivo "en profundidad" porque "así no puede seguir": "Toca dar limpieza absoluta"

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, reclama al presidente del Gobierno que lleve a cabo un "cambio profundo en el Gobierno" y que adopte medidas contra la corrupción, dado que el Ejecutivo "así no puede seguir".

"Corrupción, puteros, machismo"

"Se acabaron las reflexiones, se acabó los cambios y las reformas cosméticas. Hay un punto y aparte y toca actuar", ha señalado en declaraciones a 'La Sexta' tras los casos de presunta corrupción que afectan al entorno del PSOE. Reconoce que así se lo ha comunicado a Pedro Sánchez estos últimos días, e incluso este mismo viernes. "Es grave. Basta ya. El deterioro es mayúsculo. Es insoportable lo que vivimos: corrupción, puteros, machismo", ha dicho la ministra.

Señala que el Ejecutivo "tiene que ser reformulado"

Díaz ha explicado que no es a ella a quien le compete decidir si se tienen que celebrar elecciones anticipadas, puesto que es respetuosa con las atribuciones del presidente, pero sí insiste en que el Ejecutivo "tiene que ser reformulado en profundidad".

También insta al PSOE a dar explicaciones por estos casos y tomar decisiones, ya que estar callados no beneficia a nadie. "Este punto es de inflexión, no hay marcha atrás, toca actuar y dar limpieza absoluta". Además, ha señalado que si ella fuera presidenta, estaría "compareciendo en estos momentos".

Estas declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno se producen en un momento en el que la UCO tiene en el foco a José Luis Ábalos, Koldo García, Santos Cerdán y Leire Díez, además de la condena del Tribunal Supremo a García Ortiz, la crisis con Junts en el Congreso y el 'me too' en el PSOE.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.