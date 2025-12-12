Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
Elecciones Extremadura
España
Madrid
Barcelona

Gobierno

Yolanda Díaz exige a Sánchez "reformular" el Ejecutivo "en profundidad" porque "así no puede seguir": "Toca dar limpieza absoluta"

Díaz considera necesario que el presidente lleve a cabo un "cambio profundo en el Gobierno".

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz

Yolanda Díaz exige a Sánchez "reformular" el Ejecutivo "en profundidad" porque "así no puede seguir": "Toca dar limpieza absoluta" | Europa Press

Publicidad

Ángela Clemente
Actualizado:
Publicado:

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, reclama al presidente del Gobierno que lleve a cabo un "cambio profundo en el Gobierno" y que adopte medidas contra la corrupción, dado que el Ejecutivo "así no puede seguir".

"Corrupción, puteros, machismo"

Yolanda Díaz

"Se acabaron las reflexiones, se acabó los cambios y las reformas cosméticas. Hay un punto y aparte y toca actuar", ha señalado en declaraciones a 'La Sexta' tras los casos de presunta corrupción que afectan al entorno del PSOE. Reconoce que así se lo ha comunicado a Pedro Sánchez estos últimos días, e incluso este mismo viernes. "Es grave. Basta ya. El deterioro es mayúsculo. Es insoportable lo que vivimos: corrupción, puteros, machismo", ha dicho la ministra.

Señala que el Ejecutivo "tiene que ser reformulado"

Díaz ha explicado que no es a ella a quien le compete decidir si se tienen que celebrar elecciones anticipadas, puesto que es respetuosa con las atribuciones del presidente, pero sí insiste en que el Ejecutivo "tiene que ser reformulado en profundidad".

También insta al PSOE a dar explicaciones por estos casos y tomar decisiones, ya que estar callados no beneficia a nadie. "Este punto es de inflexión, no hay marcha atrás, toca actuar y dar limpieza absoluta". Además, ha señalado que si ella fuera presidenta, estaría "compareciendo en estos momentos".

Estas declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno se producen en un momento en el que la UCO tiene en el foco a José Luis Ábalos, Koldo García, Santos Cerdán y Leire Díez, además de la condena del Tribunal Supremo a García Ortiz, la crisis con Junts en el Congreso y el 'me too' en el PSOE.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

La familia real publica su felicitación navideña con una imagen inédita de su paso por Valdesoto

La familia real publica su felicitación navideña con una imagen inédita de su paso por Valdesoto

Publicidad

España

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page

Page asegura que si alguien mete la mano en la caja en Castilla-La Mancha no dirá nunca "que no le conocía"

El jefe de gabinete de Carlos Mazón durante su etapa como president de la Generalitat, José Manuel Cuenca

El exjefe de gabinete de Mazón asegura que no le avisó de un fallecido en Utiel

Aragón irá a elecciones anticipadas tras el fracaso en las negociaciones entre Azcón y Vox

Aragón irá a elecciones anticipadas tras el fracaso en las negociaciones entre Azcón y Vox

Salomé Pradas junto a Carlos Mazón y Alberto Núñez Feijóo
PP

Citan a Feijóo como testigo por la gestión de la DANA y requieren que entregue mensajes con Mazón

La familia real publica su felicitación navideña con una imagen inédita de su paso por Valdesoto
Casa Real

La familia real publica su felicitación navideña con una imagen inédita de su paso por Valdesoto

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz
Gobierno

Yolanda Díaz exige a Sánchez "reformular" el Ejecutivo "en profundidad" porque "así no puede seguir": "Toca dar limpieza absoluta"

Díaz considera necesario que el presidente lleve a cabo un "cambio profundo en el Gobierno".

Imagen de archivo del barómetro del CIS de diciembre 2020, sobre la estimación de voto para las elecciones generales.
Elecciones Generales

El CIS mantiene al PSOE en cabeza con 9 puntos sobre el PP tras el estallido del caso Salazar

El barómetro de diciembre, realizado entre el 1 y el 5, confirma el retroceso de Vox, el leve avance de Sumar y el ascenso de SALF, mientras se estrecha el peso conjunto de los bloques.

Receba Torró

El PSOE impedirá a Paco Salazar volver al partido, apoyará a sus víctimas y abre expediente a Javier Izquierdo

José Luis Ábalos

Ábalos ofreció un puesto en su gabinete a la hija de Carmen Pano: "El chulo putas. Todo el día baboseándote"

Imagen de archivo del líder del Partido Popular, Alberto Núñez-Feijóo

Feijóo pide un pleno urgente para que Sánchez dé explicaciones sobre "la corrupción sistémica" del Gobierno

Publicidad