Aumenta la presión de los socios a Sánchez: ERC pide una reunión y Sumar exige un cambio de Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, van a mantener una reunión a petición de la formación republicana. Así lo ha confirmado el presidente del Ejecutivo y, además, ha desvelado que ha mantenido una conversación con él esta misma mañana. Precisamente, esa reunión sería la primera que tendrán ambos.

ERC, a través de su vicesecretario de Comunicación y portavoz, Isaac Albert, ha confirmado que habrá un encuentro y lo han situado a principios de 2026, ya que Sánchez estará esta semana en Bruselas en el Consejo Europeo y la próxima es Navidad.

El encuentro, ha dicho, será para abordar la continuidad de la legislatura ante las "noticias aparecidas" que la pueden "poner en riesgo". Precisamente, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha pedido un encuentro "cara a cara" con Sánchez para que les explique qué va a hacer porque ha dicho tener "dudas" por las "pruebas de corrupción".

Durante la rueda de prensa de balance del año, Sánchez ha explicado que conocía la petición de Rufián y que Junqueras le había llamado esta mañana. Con esta declaración, el presidente ha confirmado que se verá con él "sin problema" como hace con todos los grupos parlamentarios.

Esta reunión será la primera entre Sánchez y Junqueras

Tal y como ha señalado el presidente, tener una reunión con Junqueras es su deber y su responsabilidad, ya que "es un representante legítimo de la sociedad catalana". Esta sería la primera reunión con el líder de ERC, ya que para firmar el pacto de investidura el 2 de noviembre de 2023 fue el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el que se reunió con él.

El acuerdo al que llegaron ambos, en su momento, incluía sacar adelante una ley de amnistía, el traspaso integral de Cercanía a la Generalitat de Cataluña y la condonación de 15.000 millones de euros de deuda con el Fondo de Liquidez Autonómica.

Sumar mantiene su pulso a Sánchez para que cambie ministros a pesar de su negativa

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha mantenido la exigencia al presidente del Gobierno para que remodele el Gobierno y ha calificado de "insuficiente" su comparecencia de balance de fin de año ya que sigue sin responder a cuál va a ser la hoja de ruta para que el Ejecutivo salga de la "grave crisis".

Tal y como ha detallado Urtasun, "el inmovilismo ante esta situación no es una opción" y en estos momentos, "ese inmovilismo es el principal aliado que tienen para tratar de alcanzar el Gobierno".

Por otro lado, Urtasun ha evitado responder a la pregunta de si Sumar saldrá del Gobierno en caso de que Sánchez no atienda la demanda de acometer una crisis de Gobierno. Además, ha pedido explicaciones a Sánchez sobre los casos de presunta corrupción y acoso sexual que salpican en el entorno del PSOE.

