Leire Díez, Antxon Alonso y el expresidente de la SEPI declaran ante el juez de la Audiencia Nacional

Los delitos por los que se les investiga en el marco de esta causa, que se encuentra bajo secreto, son prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

Leire D&iacute;ez en el Senado

Leire Díez en el SenadoEFE

Neila Gallego
Publicado:

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña interroga este sábado a la exmilitante socialista Leire Díez, al expresidente de la SEPI Vicente Fernández, y a Antxon Alonso, considerado por los investigadores socio del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en la empresa Servinabar, ambos investigados en el caso Koldo. Los tres fueron detenidosel pasado miércoles por presuntas irregularidades en contratos públicos por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en una operación dirigida por el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional

Los delitos por los que se les investiga en el marco de esta causa, que se encuentra bajo secreto, son prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. Los detenidos serán puestos a disposición de la Audiencia Nacional tras agotar el plazo máximo de tres días de detención, durante los que han permanecido en calabazos de la Comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid).

Registros de la UCO

En paralelo a las detenciones, la UCO ha estado practicando desde el miércoles una veintena de entradas y registros y requerimientos de documentación en organismos, empresas y domicilios que estarían relacionados con los contratos bajo sospecha en varias provincias, entre ellas Madrid, Zaragoza, Sevilla o Navarra. Los agentes han acudido a pedir información a la SEPI o a Correos, y han registrado la sede de Enusa, empresa en la que Leire Díez estuvo contratada como responsable de comunicación coincidiendo con la etapa en la que Vicente Fernández presidió la SEPI (2018-2019).

También se han realizado registros en Correos, donde Leire llegó a ser directora de Filatelia. La UCO ha acudido a organismos dependientes de los Ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, fundamentalmente direcciones generales, en busca de documentación sobre contratos y subvenciones bajo la lupa de los investigadores. Los agentes han requerido información a la Dirección General de Patrimonio del Estado o el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (de Hacienda) o la Dirección General de Política Energética y Minas (Transición Ecológica).

También registraron un bar de Sevilla gestionado por la sociedad La Bola Innovación, creada en 2014 por la pareja del expresidente de la SEPI, quien fue administradora hasta junio de 2023, cuando tomó el relevo el propio Vicente Fernández.

El PSOE afronta nuevos presuntos casos de acoso sexual: dimite el alcalde de Belalcázar (Córdoba) y se investiga al de Almussafes (Valencia)

El PSOE afronta nuevos casos de acoso sexual: dimite el alcalde de Belalcázar (Córdoba) y se investiga al de Almussafes (Valencia)

