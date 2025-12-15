Cuándo son las próximas elecciones en España

Próximamente los partidos políticos de España se prepararán de nuevo para medir sus fuerzas en las urnas autonómicas. Las siguientes elecciones se perfilan como un momento clave que definirá el rumbo de cada territorio nacional. La ciudadanía, por su parte, sigue con atención los movimientos y las alianzas que podrían influir en la configuración del futuro gobierno.

A medida que se acerca la cita electoral, el debate público se intensifica en torno a temas como la economía, la sanidad, la vivienda, las políticas sociales, etc. El clima político refleja tanto el desgaste de los últimos años como el deseo de renovación de amplios sectores, por ello cada voto puede ser decisivo.

A continuación, te mostramos cuándo serán las próximas elecciones autonómicas y nacionales en España.

¿Cuáles son las próximas elecciones?

Las próximas elecciones autonómicas tendrán lugar el 21 de diciembre de 2025 en Extremadura. La presidenta de la Junta, María Guardiola, ha decidido adelantar las elecciones autonómicas tras no lograr aprobar los presupuestos del próximo año. "Sin presupuestos no tenemos herramientas que permitan seguir creando empleo, seguir mejorando servicios públicos y seguir protegiendo a las familias", afirmó.

Tras las elecciones, los nuevos diputados dispondrán de 15 días naturales para tomar posesión de sus actas. Si ningún candidato logra mayoría absoluta (33 escaños), el presidente de la Asamblea propondrá un aspirante. Si tampoco se logra en la segunda votación (48 horas después), el proceso podrá repetirse hasta un máximo de dos meses, tras los cuales se convocarían nuevos comicios.

Esta fecha se presenta como una cita decisiva para el futuro político y social de la región. Los partidos extremeños afrontan la campaña con el objetivo de consolidar apoyos y responder a las demandas de la ciudadanía.

Estas elecciones de diciembre no solo determinarán la composición de la Asamblea, sino también el rumbo de las políticas que marcarán el desarrollo económico, rural y social de la comunidad.

Y el 8 de febrero, elecciones en Aragón

También anticipadas, las siguientes serán las elecciones de Aragón, previstas para el próximo 8 de febrero de 2026.

Este adelanto se debe al fracaso del último intento de pacto entre el presidente autonómico, Jorge Azcón, y Vox para sacar adelante los Presupuestos.

¿Cuáles son las próximas elecciones generales?

Para aquellas personas que se preguntan cuándo serán las próximas elecciones generales en España, la realidad es que si no hay ninguna moción de censura ni el PSOE convoca elecciones anticipadas, las próximas elecciones generales tendrán lugar en 2027.

Estas elecciones servirán para renovar el Congreso de los Diputados y el Senado, marcando el inicio de una nueva legislatura a nivel nacional. A medida que se acerque la fecha, los partidos políticos comenzarán a perfilar sus estrategias, definir sus candidatos y presentar sus programas con el objetivo de captar el voto de un electorado cada vez más exigente.

