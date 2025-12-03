El hartazgo social ante los escándalos políticos en nuestro país, en la viñeta gráfica de Alfredo Boto-Hervás

La entrada en prisión de José Luis Ábalos y Koldo García y las últimas declaraciones del exministro, además del rescate de Air Europa, han protagonizado las portadas los últimos días en nuestro país. Todo esto genera cierto clima de crispación entre la sociedad ante una situación que parece no frenar.

En la viñeta gráfica de esta semana, Alfredo Boto-Hervás plasma esa sensación ayudado de un mapa en el que pedimos a Portugal "algún ansiolítico" porque "entre escándalos judiciales, políticos y de todo color, ¡peto!".

El exministro y actual diputado José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García ingresaron hace unos días en la cárcel de Soto del Real, Madrid, tras la decisión del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente de acordar la prisión provisional, comunicada y sin fianza por presuntas comisiones irregulares en contratos de mascarillas.

Ambos llegaron a la cárcel en un furgón de la Guardia Civil desde los calabozos de la Audiencia Nacional, donde fueron trasladados desde el Supremo después de que el juez decretara la prisión ante el posible riesgo "extremo" de fuga de ambos y debido a los "más que bastantes" indicios de la presunta comisión de delitos como organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación.

Puente atendió las peticiones del Ministerio Público, que pide 24 años de prisión para Ábalos y 19 y medio para Koldo García, y de las acusaciones populares, que elevan la solicitud a 30 años.

En cuanto al rescate de Air Europa, las últimas informaciones conocidas son las declaraciones de Koldo García, quien señala a Begoña Gómez. Koldo García sigue tirando de la manta e insiste, en 'Okdiario', en que Gómez participó en el rescate de Air Europa y que pudo cobrar por ello. Da un paso más. Pone una cantidad sobre la mesa: "Lo que sí dijeron ellos 'hay que coger estos 200.000', pero no se nada más, y hablaron después con Begoña".