Pradas rompe su silencio en la Comisión de la DANA y pide perdón a las víctimas: "Pido disculpas por no haber podido hacer más; lo llevaré toda mi vida conmigo"

Salomé Pradas se acoge a su derecho a no declarar en la Comisión sobre la DANA aunque sí rompe su silencio para pedir el esquema que mostraba el diputado de Bildu y hablar con Rufián.

Pradas rompe su silencio en la Comisión de la DANA y pide perdón a las víctimas: "

Pradas pide perdón a las víctimas

Rosario Miñano
Actualizado:
Publicado:

La exconsejera de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, estaba citada hoy a comparecer en la Comisión de Investigación del Congreso sobre la DANA que acabó con más de 200 personas el 29 de octubre del 2024.

Pradas ha aptado por acogerse a su derecho a no declarar siguiendo el consejo de su equipo jurídico de defensa, ya que hay una investigación abierta. "¿No va a contestar a ninguna pregunta?", pregunta la diputada de Compromís, Àgueda Micó, a lo que Pradas le ha respondido con un "no", aunque sí señaló que le gustaría trasladar "unas consideraciones".

Tras varias preguntas sin responder, decide poner fin al silencio y le ha pedido al diputado de Bildu que le acercara la cartulina sobre los órganos que conforman el Cecopi de los que estaba hablando. "Arriba se habla de Comité de Dirección, y hay otros órganos que penden de ese comité de dirección con unas funciones concretas (...) También hay un comité asesor y dentro del grupo de seguimiento del riesgo del Comité Asesor, de cuatro miembros, tres son del Gobierno de España. No tengo nada más que decir", explica.

"Bueno, en un momento puedo decidir aclarar que muchas de las cuestiones las tienen en las consideraciones que yo les quiero trasladar a todos los grupos por si quieren tenerlas en cuenta, valorarlas (...)", asegura Pradas.

Pradas pide perdón a las víctimas

La exconsellera también ha roto su silencio cuando el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, le ha dicho que le falta corazón. "No voy a permitir que diga que me falta corazón, le pido que lo retire", dice visiblemente afectada mientras Rufián le enseña una cuerda a la que se agarraba una niña para no ser arrastrada por la corriente y que finalmente falleció.

Durante su turno, Rufián se mostrado duro con los dirigentes del PP valenciano durante la riada mortal, aunque cree que Pradas era "la más consciente de los inconscientes". "Hubo una diferencia entre negligentes y gente que no supo actuar, yo creo que usted está en el segundo grupo. Lo único que queremos es saber la verdad", añade.

La exconsellera de Interior y Justicia de la Generalitat Valenciana también ha querido volver a pedir perdón a las víctimas de la DANA. "Por su puesto que pido perdón a las víctimas. Pido disculpas por no haber podido hacer más y aseguro que es algo que llevaré toda mi vida conmigo", dice emocionada.

Así, Salomé Pradas zanja que se mantiene "punto por punto" y "coma por coma" en lo que declaró ante la jueza de la DANA el pasado mes de abril de 2025.

Pradas rompe su silencio en la Comisión de la DANA y pide perdón a las víctimas: "

